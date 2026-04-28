올해 200대, 2028년까지 1000대 목표

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시가 올해 하반기 자율주행 차량 전면 도입을 앞두고 오는 5월부터 안전성 검증을 위해 자율주행 차량을 시범 운행한다.

국토부는 광주 도심에 자율주행 차량 운행을 위한 대행사 3곳을 선정 완료했다. 이르면 5월 중순께 광주시 등과 업무협약을 맺고 9대 자율주행 차량을 시범 도입한다.

3개 대행사가 각 3대씩 총 9대를 우선 배정받아 센서 부착과 시운전, 안전성 검증을 수개월간 진행하는 방식이다.

초반에는 자율주행 안전 가이드 인력이 아닌 기술직·연구원이 직접 시운전을 맡는다. 24시간 운행보다는 안전 확보에 집중하는 방식으로 운영된다.

이번 시범 운행은 올해 자율주행차 200대 투입에 앞서 본격 서비스 이전 도로 주행 안전성을 먼저 확인하는 ‘실증을 위한 실증’ 성격이다. 일부 차량을 먼저 투입해 실제 도로 환경에서의 운행 데이터를 축적하는 데 목적이 있다.

사업의 궁극적 목표는 레벨 4 수준의 완전 자율주행 AI 모델 구현을 향한 기반을 다지는 것이 핵심이다.

광주 도심에 자율주행 차량 운행은 정부의 ‘AI모빌리티 국가시범도시 조성’사업 일환으로 추진된다. 광주 광산구 일원에 자율주행을 실증할 수 있는 인공지능 기반 실증도시를 만드는 국정과제다. 사업비 1조 5000억 원을 투입해 2026년부터 2032년까지 7년간 진행된다.

이 사업은 ▷자율주행 전용도로 및 DX 통합 관제 시스템 등 인프라 구축 ▷모빌리티 실시간 모니터링과 자율주행·SDV·V2X 등 핵심기술 서비스 실증 ▷실증 규제특례 도입과 세제혜택 등 메가샌드박스 운영 ▷협력 네트워크 및 실증 연계 플랫폼 구축 등 4개 축으로 진행된다.

광주는 지난 1월 국토부로부터 대한민국 최초 자율주행 실증도시로 지정받았다. 광주 전역을 대상으로 하며, 610억 원을 지원해 2026년부터 2028년까지 3년간 진행된다.

국토부는 올해 200대를 운행하는 데 이어 오는 2028년까지 800여대를 추가 투입해 총 1000여대 자율주행 차량이 광주 도심을 누빌 수 있도록 한다는 계획이다.

기존 자율주행 차량은 정해진 짧은 노선을 반복 운행하는 방식이었던 반면, 이번 광주 자율주행 차량 도입은 정해진 구간 내 도심 지역을 자유롭게 운행하는 ‘완전 개방형’으로 추진된다.

광주미래차모빌리티진흥원 관계자는 “오는 5월부터 자율주행 차량이 광주에서 시범 운행되는 모습을 시민들에게 선보일 수 있을 것으로 보인다”며 “안전 변수가 크고 예측하기 어려워 행정 절차와 안전 검증 결과에 따라 매년 도입 대수가 변동될 가능성은 있다”고 설명했다.