4년 연속 참여…임직원 40여 명 동참

[헤럴드경제=권제인 기자] 글로벌 이차전지 소재 전문기업 엘앤에프가 지난 25일 대구 달서구청 광장에서 열린 ‘2026 달서 효(孝) 나눔 자원봉사 Day’에 4년 연속 참여했다고 밝혔다.

달서구청이 주관한 이번 행사는 5월 가정의 달을 앞두고 효의 가치를 실천하기 위해 기획됐다. 엘앤에프는 지역을 대표하는 소재 기업으로서 2023년부터 매년 이 행사에 참여해왔으며, 올해도 임직원 약 40명이 자발적으로 참여해 지역사회 나눔 활동에 힘을 보탰다.

이날 엘앤에프 임직원들은 달서구 지역 홀몸 어르신 500명을 위한 ‘효 나눔 상자’를 제작했다. 나눔 상자는 카네이션과 간식, 생활용품(치약 등)으로 구성됐으며, 달서구청을 통해 지역 내 홀몸 어르신들에게 직접 전달될 예정이다.

엘앤에프는 지역 내 대표 기업으로서 사회적 책임을 다하고 지역사회와의 동반 성장을 도모하고자 이번 활동에 참여했다. 회사는 이번 달서 효 나눔 자원봉사를 계기로 지역 상생에 대한 약속을 이어가고, 임직원이 함께 참여하는 사회공헌 활동을 통해 건강하고 따뜻한 기업 문화를 만들어 나간다는 방침이다.

김진명 엘앤에프 HR 부문장은 “지역사회와의 동반 성장은 우리 회사가 지향하는 핵심 가치 중 하나”라며 “앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와 함께 성장하며, 사회적 책임을 다하는 기업이 되겠다”고 말했다.