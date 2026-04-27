31개교 80명 대상 1,410회 코칭… 참여 학생 87% 학습 향상 학교로 찾아가는 개별 지도… 기초학력·정서 지원 동시 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“선생님과의 일대일 학습 이후 아이가 학교에 가는 것을 부담스러워하지 않게 됐어요. 책 읽기와 소감 발표에도 자신감이 생겼어요.”

지난해 구에서 처음 추진한 ‘찾아가는 느린학습자 교육지원’에 참여한 학부모 A씨가 송파구에 전한 소감이다.

송파구는 오는 5월부터 강동송파교육지원청 학습진단성장센터와 협력해 ‘학교로 찾아가는 느린학습자 교육지원’ 사업을 지속 운영한다고 밝혔다.

느린학습자는 어휘력과 이해력, 사회성 발달이 또래보다 더딘 학생군으로, 학습 부진이 누적될 경우 학교생활 적응에 어려움을 겪을 수 있다. 특히 경계선지능 위험군은 기초학력 미달 비율이 높은 것으로 알려져 있어 맞춤형 지원 필요성이 제기돼 왔다.

송파구는 지난해 관내 31개 초등학교 느린학습자 80여 명을 대상으로 총 1,410회의 개별 코칭과 180여 회 상담을 진행했다.

사전‧사후 기초학습능력 검사 결과 참여 학생의 약 87%가 읽기와 수학에서 학습 능력이 향상된 것으로 나타났으며, 학부모 만족도는 약 98%로 집계됐다.

이 같은 결과는 개별 수준에 맞춘 학습 코칭과 정서 지원을 병행한 운영 방식에서 비롯된 것으로 분석된다.

올해도 구는 교육학 및 상담학 전공자 중심의 ‘송파런 학습 코칭단’을 구성하고, 특수교육 관련 전문가 연수를 통해 느린학습자를 위한 최적의 학습 지도와 정서적 지원을 제공한다.

교육 대상자는 교육청의 심층 진단을 거쳐 선정된다. 교육은 약 3개월간 24회에 걸쳐 기초학력·문해력 향상과 심리 지원을 병행하여 진행한다. 상반기(5~7월)와 하반기(9~12월)로 나눠 운영한다.

또한, 구는 코칭 기록 관리와 사전·사후 검사 등을 통해 학습 변화와 효과를 지속적으로 점검할 계획이다.