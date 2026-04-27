고유가 피해지원금·민생밀착 공모사업 구비 부담분 등 필수 예산 긴급 편성…20일 구의회 제출

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구(구청장 이수희)는 정부의 고유가·고물가 안정 대책에 발맞춰 민생 현안 사업의 ‘골든타임’을 놓치지 않기 위해 구비 67억 원 등 총 74억 원의 재원을 담은 ‘2026년도 제1회 추가경정예산안’을 긴급 편성해 지난 20일 구의회에 제출했다.

이번 추경안은 민생경제 부담 완화를 위한 정부 지원금 사업과 이미 확정된 국·시비 공모사업의 구비 부담분 등 시급성이 높은 ‘최소 필수 예산’으로 구성됐다.

이번 추경안에서 가장 큰 비중을 차지하는 사업은 ‘고유가 피해지원금(55억 원)’이다. 구는 정부 추경에 따른 지원금의 구비 부담분을 적기에 확보해 취약계층부터 우선 지급하는 등 구민의 가계 부담 완화에 속도를 낼 방침이다.

또 구는 지역 경제에 활력을 불어넣고 일자리를 창출하기 위한 공모사업 예산도 꼼꼼히 챙겨 이번 추경안에 반영했다. 구직단념 청년의 취업을 돕는 ‘청년도전 지원사업’을 비롯 중장년을 대상으로 상담과 일 경험을 제공하는 ‘중장년 취업 및 경력설계 컨설턴트’ 사업도 포함됐다.

이와 함께 골목상권 활성화를 위한 전통시장 시설 현대화 사업에 구비 5억 원을 편성, 둔촌역 전통시장 캐노피 설치, 성내 전통시장 상징조형물 리모델링, 명일·고분다리 전통시장 안개 분사기(쿨링포그) 설치, 암사 전통시장 아케이드 보수 등 지역의 시장 환경 개선에 힘을 쏟을 예정이다.

아울러 구는 주민 일상과 직결된 안전·생활체육 분야 사업도 추경안에 담았다. 지능형 감시 카메라(CCTV) 신규 설치 및 노후 장비 교체, 지능형 영상분석 시스템 도입으로 안전 수준을 높이고, 온조대왕문화체육관 내 스마트 생활체육공간(가상현실(VR) 자전거) 조성 등 생활체육 기반시설 개선 사업도 차질 없이 추진할 계획이다.

특히 구는 민생 현안의 시급성을 고려하여 추경안 제출 전부터 고유가 피해지원금을 적기에 지급하기 위해 관련 행정 절차를 선제적으로 추진하는 한편, 각 공모사업의 세부 실행계획 수립에도 신속히 착수하는 등 대응에 속도를 내고 있다.

또 구는 예산안 제출과 동시에 구의회에 조속한 심의와 의결을 요청한 상태이며, 예산안이 확정되는 즉시 집행에 들어갈 수 있도록 모든 준비를 마칠 계획이다.

이수희 강동구청장은 “이번 추경안은 단순히 구비를 편성하는 데 그치지 않고, 국·시비 등 외부 재원을 지역에 투입해 침체된 골목상권과 민생을 살리기 위한 가장 효율적이고 절실한 조치”라며 “사업 시행의 골든타임을 놓치지 않고 구민들이 정책 효과를 하루라도 빨리 체감할 수 있도록 구의회의 적극적인 협조와 조속한 처리를 간곡히 당부드린다”고 밝혔다.