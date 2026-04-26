5월 29일까지 접수…‘1365자원봉사포털’에서 추천 가능

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 지역사회 곳곳에서 헌신과 나눔을 실천해 온 자원봉사자를 격려하고 예우하기 위해 27일부터 5월 29일까지 ‘제21회 대한민국 자원봉사대상’ 후보자 공모를 실시한다고 26일 밝혔다.

올해로 21회째를 맞는 ‘대한민국 자원봉사대상’은 자원봉사 활성화에 이바지한 개인, 단체, 기업 등을 포상하는 최고 권위의 상이다. 지난해에는 자원봉사의 저변 확대와 미래 세대의 참여를 이끌어내기 위해 공모 대상을 청소년까지 확대했다.

추천 대상은 어려운 이웃에 대한 봉사와 선행을 지속해서 실천한 자, 태풍, 화재 등 각종 재난·사고 대응을 위해 헌신한 자, 자원봉사를 통해 사회문제를 해결하는 데 이바지한 자 등이다.

특히 행안부는 각종 재난 현장에서 보여준 자원봉사자들의 헌신과 이바지가 컸던 만큼 현장에서 묵묵히 일해온 이를 발굴해 그 공로를 기릴 계획이다.

기후위기 대응, 돌봄 공백 해소 등 최근의 주요 사회적 이슈와 디지털 환경 변화에 따른 온라인 봉사 등 새로운 봉사 사례도 발굴해 시대 변화에 부합하는 자원봉사의 새로운 모델을 제시할 방침이다.

누구나 추천받는 사람을 제외한 5명 이상의 동의를 얻어 ‘1365 자원봉사포털’을 통해 간편하게 후보자를 추천할 수 있다.

접수된 후보자는 엄격한 심사와 공개 검증을 거쳐 훈·포장, 대통령표창, 국무총리표창, 행안부장관표창 등으로 선정되며, 시상식은 오는 12월 5일 ‘자원봉사자의 날’을 기념해 열리는 전국 자원봉사자대회에서 진행된다.

진명기 행안부 자치혁신실장은 “2026년 ‘세계 자원봉사자의 해’를 맞아 청소년을 포함한 다양한 세대의 참여를 통해 자원봉사의 새로운 흐름을 만들어가는 계기가 될 것”이라며 “많은 국민과 단체의 적극적인 관심과 참여를 바란다”고 말했다.