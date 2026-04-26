강원특별자치도-연세대 미래캠퍼스 추진

[헤럴드경제=함영훈 기자] 엔비디아, 마이크로소프트, 삼바노바 등 글로벌 인공지능(AI) 선도 기업과 의료 산업 핵심 관계자들이 대거 강원도로 간다.

강원특별자치도는 27~29일 연세대 미래캠퍼스 주관으로 ‘2026 글로벌 의료 인공지능(AI) 반도체 파트너 회담(서밋)’을 개최하는데, 이 자리에 글로벌 기업 관계자들이 참석하는 것이다.

이번 서밋은 지난해에 이어 두 번째로 열리는 행사로, 의료 인공지능(AI)과 반도체 산업의 최신 동향을 공유하고 실질적인 기술 협력 전략을 모색하기 위해 마련됐다.

주요 행사는 4월 28일 오전 9시 20분부터 진행되며, 에이아이 글로벌 솔루션(AI Global Solution) 등 3개 분야에서 12개 기업이 주제 발표를 이어간다.

참가자들은 최신 산업 트렌드와 연구 과제를 공유하고, 제품 데모 시연과 기술 상담을 위한 전시 공간을 운영한다.

아울러 기업·연구기관 간 네트워킹을 통해 협력 방안도 적극 모색할 계획이다.

연세대 미래캠퍼스는 의료 인공지능(AI) 반도체 전문인력 양성사업단을 운영하며 총 219억 원을 투입해 인력 양성, 플랫폼 구축, 산학연 실증사업 등을 활발히 추진 중이다.

김광래 강원특별자치도 경제부지사는 “이번 회담(서밋)은 강원이 보유한 풍부한 의료 데이터와 반도체 산업 기반을 결합해 실질적인 기술 협력을 이끌어내는 계기가 될 것”이라며, “강원특별자치도가 미래 지능형 의료시대의 주역으로 한단계 성장하는 밑거름이 될 것으로 기대된다”고 밝혔다.