26일 은퇴식…아들과 함께 시구·시타

[헤럴드경제=김희량 기자] 프로야구 키움 히어로즈의 전설 박병호 잔류군 선임코치가 은퇴식을 치뤘다.

박 코치는 26일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 은퇴 기념 기자회견에서 “키움 팬분들은 1명이 100명처럼 성원을 보내주셨다. 그동안 선수 박병호를 응원하시느라 정말 감사했고 앞으로 저 또한 코치로서 히어로즈 선수들이 더 성장할 수 있게 지도하겠다”고 밝혔다.

키움은 이날 삼성 라이온즈와 홈 경기에 앞서 2025시즌을 끝으로 선수 생활을 마무리한 박 코치의 선수 은퇴식을 ‘승리, 영웅 박병호’란 주제로 열었다.

이날 시구는 박 코치의 아들, 시타는 박 코치가 맡았다.

박 코치는 은퇴를 기념하는 의미로 특별 엔트리에 이름을 올려 4번 타자 1루수로 출전하기도 했다. 다만 경기 시작 후 바로 교체돼 경기에 사실상 참여하진 않았다.

박 코치는 2021년 10월 30일 KIA 타이거즈전 이후 1639일 만에 키움 소속으로 그라운드를 밟았다.

2005년 LG 트윈스에서 프로 데뷔한 박 코치는 2011년 트레이드를 통해 넥센 히어로즈(현 키움)로 이적했고 kt wiz, 삼성 라이온즈를 거치며 통산 17시즌 1768경기에서 타율 0.272, 418홈런, 1244타점을 기록한 바 있다.

특히 2014년 52개, 2015년 53개의 홈런을 쏘아 올리며 이승엽 요미우리 자이언츠 코치 이후 최고의 거포로 한국 야구사에 기록됐다.

그는 KBO리그에서 2년 연속 50홈런을 친 유일한 선수다.

KBO리그에서 역대 최다인 6차례 홈런왕 타이틀을 차지했고, 9년 연속 20홈런, 최초 5년 연속 100타점 등 다양한 기록을 보유하고 있다.

2012, 2013시즌엔 정규시즌 최우수선수(MVP)로 선정됐으며 2016년엔 미국프로야구 메이저리그(MLB) 미네소타 트윈스 유니폼을 입고 2017년까지 활약했다.

2025시즌을 끝으로 삼성에서 은퇴한 박 코치는 올 시즌 키움 잔류군 선임 코치로 지도자 생활을 이어나가고 있다.