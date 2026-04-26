지방 기업 찾아 환헤지 전략 제시

[헤럴드경제=유혜림 기자] 우리은행이 중동 지역 지정학적 불안과 환율 변동성 확대에 대응해 지방 수출입 기업을 대상으로 한 현장 밀착 지원에 나섰다.

26일 우리은행은 지방 소재 수출입 중소·중견기업의 환위험 관리 역량 강화를 위해 ‘찾아가는 환율 세미나’를 실시하고 있다고 밝혔다. 수도권에 비해 외환·파생상품 관련 전문 서비스 접근성이 낮은 지역 기업의 현실을 고려해 직접 현장을 찾아가 맞춤형 컨설팅을 제공하는 프로그램이다.

우리은행은 지난 14일 부산 지역 주요 수출입 기업인 성우하이텍과 태광후지킨을 방문해 세미나를 진행한 데 이어, 22일에는 경남 지역의 MNC솔루션, 지피씨, 우림피티에스 등을 찾아 현장 지원을 이어갔다.

세미나에서는 ▷중동 리스크 및 국제 원자재 시장 동향 ▷주요 통화 환율 흐름과 전망 ▷선물환·통화옵션 등 환위험 헤지 전략을 중심으로 기업별 맞춤 대응 방안을 제시했다. 우리은행은 향후 울산, 광양 등 주요 산업 거점으로 ‘찾아가는 환율 세미나’를 확대할 방침이다.