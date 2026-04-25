[헤럴드경제=김성훈 기자] 6·3 지방선거 경기도교육감 선거의 진보 진영 후보 단일화 과정에서 제기된 부정 의혹에 대해 단일화 추진 기구인 경기교육혁신연대가 경찰 수사를 의뢰하기로 했다. 다만 안민석 예비후보를 단일후보로 선출한 결정은 유지했다.

25일 경기교육혁신연대 등에 따르면, 이 기구는 24일 오후 늦게 이 같은 내용이 담긴 회의 결과를 유은혜 예비후보 측에 발송했다.

전날 회의에서 경기교육혁신연대는 이미 확정·발표된 단일 후보를 취소하거나 그 효력을 정지할 정도의 중대한 하자는 발견되지 않았다고 결론내렸다.

다만 의혹 해소와 투명성 확보를 위해 유 후보 측이 요청한 수사 의뢰는 받아들이기로 했다.

경기교육혁신연대는 지난 22일 안민석, 유은혜, 박효진, 성기선 등 4명의 후보를 대상으로 여론조사 결과(45%)와 선거인단 투표 결과(55%)를 합산해 안 후보를 단일후보로 선출했다.

그러나 같은 날 유 후보 측은 단일화 과정 중 선거인단 대리등록 의혹을 제기하면서 경기교육혁신연대에 이의신청서를 제출했다. 선거인단 등록 기간 특정 후보 캠프가 선거인단 참가비 3000원을 대리 납부하는 방법으로 선거인단을 모집한 정황이 있어 이에 대한 수사 요청과 수사 결과가 나올 때까지 단일후보 확정을 유보해달라는 주장이다.