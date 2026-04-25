[헤럴드경제=김성훈 기자] 이진숙 전 방송통신위원장이 6·3 지방선거 대구시장 선거에서 불출마하겠다고 밝혔다.

이 전 위원장은 “내일(26일) 국민의힘 대구시장 후보가 선출되면 그분이 민주당 후보를 이길 수 있도록 힘을 보태겠다. 대구를 무도한 민주당 정권으로부터 지켜내겠다”고 말했다.

그는 국민의힘 공천관리위원회의 컷오프 결정이 부당하다고 지적하며 “탈당해 무소속으로 출마해서 시민들의 판단과 선택을 받겠다는 마음도 있었다”고 했다.

이어 “대구까지 좌파에게 넘어가면 대한민국이 어떻게 될 것인가. 보수의 붉은 심장이 파란색으로 물들고 자유민주주의 최후 보루가 사회주의 포퓰리즘에 장악된다면 대한민국은 어떻게 될 것인가 이런 우려가 저의 발목을 잡았다”고 밝혔다.

이 전 위원장은 대구시장 경선에서 컷오프(공천 배제)된 뒤 반발하며 무소속 출마를 시사해왔다.

그러나 대구시당위원장인 이인선 의원이 대구시장 선거에서 김부겸 더불어민주당 후보와 국민의힘 후보 간 ‘양자 대결’ 구도를 위해 물밑 교통정리를 한 것으로 알려졌다. 현재 대구시장 후보 최종 경선에는 추경호·유영하 의원이 경쟁 중이다.

일각에서는 이 전 위원장이 대구시장 대신 대구 지역 국회의원 재보선 출마를 노릴 것이라는 관측이 나온다. 장동혁 국민의힘 대표 등이 이를 조율했다는 후문이다.

그는 국민의힘 대구시장 선거로 생길 수 있는 국회의원 보궐 선거 출마 의향이 있느냐는 질문을 받고는 “제 입장문에서 말씀드린 대로 대구를 자유민주주의 최후의 보루로 지키겠다는 그 마음밖에 없다”고 말을 아꼈다.

또 장동혁 당 대표나 다른 공관위원들과 만남이 더 있었느냐는 질문에는 “장 대표가 미국으로 떠나기 전 저를 만났고 최근에 만나서 대구 문제를 상의한 적이 있다”며 “자리에서 대구를 어떻게 지킬 것인가에 대한 논의가 있었고 또 공감대가 있었다”고 언급했다.

한편 전날 무소속 출마를 벼르던 주호영 국회부의장도 기자회견을 열고 불출마를 선언했다.