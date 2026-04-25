[헤럴드경제(영월)=함영훈 기자] 제59회 단종문화제가 국민적 관심속에 영월 곳곳에서 진행중인 가운데, 재경영월군민회 회원들이 축제에 앞서 단종의 생애와 영월의 역사적 의미를 담은 ‘왕과 사는 남자’영화를 함께 관람하며 고향에 대한 애정과 공감을 나누는 시간을 가졌다.

25일 재경영월군민회에 따르면, 몇주전 서울의 한 영화관에서 군민회원 35여 명이 참석한 가운데 영화 ‘왕과 사는 남자’를 단체 관람했다. 이번 관람은 조선 제6대 임금 단종과 그의 충신 엄흥도의 이야기를 통해, 영월에서 있었던 역사적 사실을 다시 한번 되새기자는 취지로 마련됐다.

왕과 사는 남자는 단종의 유배와 죽음, 그리고 끝까지 임금을 지키려 했던 엄흥도의 삶을 중심으로 전개되는 작품으로, 주요 역사적 배경이 영월과 깊은 관련이 있다. 이에 군민회원들은 단순한 영화관람을 넘어, 고향 영월의 역사와 정체성을 함께 공유하는 계기가 됐다고 입을 모았다.

영화 관람 후에는 자연스럽게 단종 유적지와 영월의 역사·문화 자산에 대한 이야기가 오갔으며, 군민회원들은 “영월이 단순한 고향을 넘어 우리 역사 속 중요한 공간이라는 점을 다시 느끼게 됐다”고 소감을 전했다.

재경영월군민회 회장 김광호는 “이번 영화 관람은 회원간 친목을 넘어, 영월의 역사적 의미를 함께 공감하는 자리였다.”며“앞으로도 고향 영월과 연결되는 다양한 문화적 활동을 이어가고 싶다.”고 말했다.

이번 단체 관람은 서울에 거주하는 영월 출신 인사들이 자발적으로 모여 고향의 역사와 가치를 공유한 사례로, 영월의 문화·역사 콘텐츠가 지역을 넘어 공감을 얻고 있음을 보여주고 있다.