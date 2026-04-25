정연두, 워싱턴서 후커 국무부 차관 면담 예정 없던 회동서 해소 실마리 될지 주목

[헤럴드경제=조용직 기자] 한미 간 대북정보 공유 제한을 두고 논란이 이어지는 가운데 양국 고위 외교당국자가 24일(현지시간) 미 워싱턴DC에서 회동했다. 이번 고위급 협의가 논란 해소의 실마리가 될지 주목된다.

한국 정부의 북핵 등 대북 외교 수석대표인 정연두 외교부 외교전략정보본부장은 이날 오전 미 워싱턴DC 국무부 청사에서 40여분간 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관을 만났다.

정 본부장은 이날 협의 후 국무부 청사를 나서면서 ‘한미간 오해가 풀렸느냐’는 연합뉴스의 질문에 “그런 것 포함해서 이야기한 것이니 좀 보자”고 말했다. 논란이 해소되고 정상화되는 흐름인 것인지에 대해서는 “(한미가) 서로 노력하고 있는 것”이라고 했다.

협의 분위기가 괜찮았는지, 백악관 당국자를 만날 것인지 등에 대해서는 구체적으로 답변하지 않았다.

회동에서는 해당 논란과 관련한 상황 공유와 향후 대응 논의가 이뤄진 것으로 관측된다. 후커 차관은 트럼프 1기 행정부 시절 북미정상외교에 깊이 관여한 미 정부내 손꼽히는 대북 전문가다.

후커 차관과의 회동은 한미간 정보공유 문제를 풀기 위해 갑자기 잡힌 것으로 보인다. 정 본부장은 27일부터 미 뉴욕 유엔본부에서 열리는 핵확산금지조약 당사국 회의 참석을 위해 미국 방문이 예정돼 있었던 것으로 전해졌다.

앞서 트럼프 행정부 고위 당국자는 이번 대북정보 공유 제한 논란과 관련해 “미국 정부는 모든 파트너들이 비공개 경로로 공유된 민감한 미국의 정보를 보호하길 기대한다”는 입장을 밝혔다.

미국은 정동영 장관이 지난달 6일 국회에서 북한 우라늄 농축시설 소재지로 기존에 알려진 평안북도 영변, 남포시 강선 외에 ‘평북 구성’을 언급한 것에 문제를 제기하며 대북 정보 공유를 일부 제한하고 있는 것으로 알려져 있다.

이와 관련, 위성락 청와대 국가안보실장은 23일 베트남 하노이에서 미국의 대북정보 제한 조처를 둘러싼 논란에 대해 “미국과 이 문제에 대해 많은 소통을 하고 있다”고 했다. 실제로 정보 제한이 이뤄졌느냐에 대해서는 “확인도 부인도 하기 어렵다”고 했다.