용의자, 챗GPT와 총격 관련 대화 계정 차단하고 수사기관엔 미신고 “앞으로 비극 예방할 방법 찾겠다”

[헤럴드경제=조용직 기자] 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 캐나다 텀블러리지 총기 난사 사건 용의자의 수상한 대화 내용을 인지하고도 신고하지 않은 데 대해 2개월여 만에 공식 사과했다.

올트먼 CEO는 텀블러리지 지역에 보낸 서한에서 “지난 6월 정지한 계정에 대해 사법당국에 알리지 않은 데 대해 진심으로 사과한다”고 말했다고 해당 지역 신문 텀블러리지라인스가 24일(현지시간) 보도했다.

그는 “지역사회 모든 분에게 애도의 뜻을 전한다”며 “자식을 잃는 것보다 더 끔찍한 일은 상상할 수조차 없다”고 피해자들을 위로했다. 그는 “앞으로 이와 같은 비극을 예방할 방법을 찾겠다고 거듭 약속한다”며 “이와 같은 일이 다시는 일어나지 않도록 돕기 위해 모든 단계의 정부와 협력하겠다”고 다짐했다.

지난 2월 캐나다 서부 브리티시컬럼비아(BC)주 학교에 총기를 난사해 8명을 살해하고 극단적 선택을 한 용의자 제시 반 루트셀라는 사건 수개월 전인 지난해 6월 챗GPT와 총격 관련 대화를 나눴다.

오픈AI는 당시 이 사실을 인지하고 계정을 차단했으나, 실제 현실적인 위험은 없다고 오판하고 수사기관에는 이를 알리지 않았다.

총격 사건으로 치명적인 뇌 손상을 입은 12세 여아의 가족은 오픈AI를 상대로 BC주 법원에 소송을 제기하기도 했다.

오픈AI는 미국 내에서도 총기 난사 사건 관련 수사 대상에 올랐다. 플로리다주 사법당국은 지난해 4월 플로리다주립대에서 벌어진 총기 난사 사건 피의자가 총격 당일 챗GPT와 대화를 통해 범행 관련 조언을 들은 것으로 판단하고 수사에 착수했다.

오픈AI 대변인은 수사에 협조하고 있다면서도 챗GPT는 당시 대화에서 인터넷상의 공개 자료에서 널리 찾을 수 있는 정보를 바탕으로 답했을 뿐이라며 책임을 부인했다.