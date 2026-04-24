국민연금 제도 및 주요 정책 현안 공유

미래세대 제도 개선 및 보험료 지원 사업 안내

유튜브 미디어 기업 어썸엔터테인먼트의 ‘지식인사이드’에 김성주 국민연금공단 이사장이 출연해 연금 제도와 기금운용 정책 등을 설명했다.

지난 23일 공개된 영상에서 김성주 이사장은 국민연금 제도의 필요성, 2025년 기금운용 성과 및 투자 원칙, 청년 세대의 연금 인식 개선 방향, 연금개혁 등 주요 정책 이슈를 다뤘다.

이번 콘텐츠는 국민연금 관련 정보를 이사장이 직접 답변하는 인터뷰 형식으로 구성됐다.

김 이사장은 국민연금이 2025년 한 해 동안 18.82%의 수익률을 기록하며 약 231조 원의 수익을 거둔 것과 관련해 “자산 배분과 리스크 관리의 결과”라고 설명했다. 또한 글로벌 투자기관과의 협력 현황을 언급하며 기금운용 역량을 강조했다.

청년세대의 불안감을 해소하기 위해 연금 지급보장을 법에 명시한 점과, 국가가 직접 지원하는 ‘생애 첫 보험료 지원 사업’을 2027년부터 시작할 예정임을 밝혔다.

김성주 이사장은 “국민연금은 국민 여러분의 소중한 노후자금인 만큼 2100년까지 기금 소진 걱정 없는 제도를 만드는 것이 목표”라고 강조하며, “앞으로도 국민연금을 잘 운영하고 높은 운용 수익률 유지하여 국민들의 노후를 국가가 끝까지 책임지겠다”는 메시지를 전했다.

어썸엔터테인먼트 측은 “공공기관과의 협업을 통해 지식 콘텐츠 제작 경험을 확장하고, 전문성과 대중성을 결합한 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.