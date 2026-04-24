24일(금) 주택전시관 개관 첫날 오전부터 방문객 발길 이어져

24일 개관한 ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’ 주택전시관에는 이른 아침부터 방문객들의 발길이 이어졌다. 현장에는 입장을 기다리는 긴 줄이 형성됐으며, 내부에서는 상담을 받으려는 관람객들로 붐볐다.

‘e편한세상 부천 어반스퀘어’는 1호선과 서해선 환승역인 소사역이 단지 바로 앞에 위치해 서울 주요 업무지구 접근성이 뛰어난 입지를 갖췄다. 마곡, 구로, 가산 등 G밸리 업무지구는 약 20분 내 이동이 가능하며, 여의도·광화문·강남 등 서울 중심 업무지구도 40분대에 도달할 수 있다.

분양 관계자는 “지역 거주자는 물론 서울에서도 고객들의 발길이 이어지면서 비규제 아파트에 대한 수요자 관심을 확인할 수 있었다”라며 “최근 대출 규제 강화로 수요자들의 자금 마련 부담이 커지면서 상대적으로 서울 접근성이 뛰어난 부천시로 눈을 돌리는 무주택 실수요자들이 많이 방문한 것 같다”라고 전했다.

이번 단지는 소사3구역 주택재개발정비사업을 통해 공급되며, 지하 3층~지상 38층, 13개 동 규모로 총 1,649가구가 조성된다. 이 가운데 전용면적 59~84㎡, 897가구가 일반 분양 물량이다. 전용면적별 일반분양 가구수는 △59㎡A 374가구 △59㎡B 107가구 △74㎡A 208가구 △74㎡B 108가구 △84㎡A 73가구 △84㎡B 27가구다.

청약 일정은 오는 5월 4일 특별공급을 시작으로 6일 1순위, 7일 2순위 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 5월 13일이며, 정당계약은 26일부터 29일까지 4일간 진행된다. 일반공급 1순위는 부천시 및 수도권(서울·경기·인천) 거주 만 19세 이상으로, 청약통장 가입 12개월 경과 및 지역별·면적별 예치금 요건을 충족하면 신청할 수 있다.

비규제지역으로서 전매제한은 1년이며, 재당첨 제한이나 거주의무기간은 없다. 또한 LTV 최대 70% 적용, 계약금 5% 및 계약금 1차 정액제, 중도금 대출(60%) 이자 후불제 등 조건이 제공돼 초기 자금 마련 부담을 낮췄다.

주택전시관은 경기 부천시 원미구 길주로에 위치하며 입주 예정 시기는 2029년 10월이다.