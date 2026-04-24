[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영진전문대는 교육부로부터 2027학년도 아트미디어 전문기술석사와 간호학과 통합임상안전관리 전문기술석사 과정을 신규 인가받았다고 24일 밝혔다.

아트미디어 전문기술석사 과정은 인공지능(AI)과 디지털 전환(DX) 시대에 최적화된 고숙련 콘텐츠 마이스터 양성을 목표로 한다.

또 단순한 학위 과정을 넘어 생성형 AI와 DX 기술을 창작 현장에 접목할 수 있는 실무형 글로벌 콘텐츠 전문가를 양성한다는 점에서 지역 산업계의 기대를 모으고 있다.

김광호 아트미디어계열부장은 “우리 석사 과정은 지역 콘텐츠 기업의 DX 전환을 함께 해결하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 마이스터 양성에 집중할 것”이라고 밝혔다.

더불어 간호학과 통합임상안전관리 전문기술석사 과정은 대구·경북지역의 급증하는 의료 서비스 수요에 대응하고 보건의료 체계 혁신을 이끌 실무형 고숙련 간호인력 양성을 목표로 한다.

따라서 감염관리, 환자안전, 질 관리(QI), 공공보건 대응 역량을 강화하고 데이터 기반의 과학적 임상 판단 역량을 갖춘 전문 인재를 배출할 계획이다.

백주연 간호학과장은 “의료기관 인증평가 등 갈수록 높아지는 질 관리 기준에 대응하기 위해서는 현장을 꿰뚫는 전문가가 필요하다”며 “임상 현장의 복잡한 문제를 과학적으로 해결할 수 있는 고숙련 인재를 양성해 지역 보건의료 혁신을 주도하겠다”고 했다.

최재영 영진전문대 총장은 “이번 전문기술석사과정 확대는 우리 대학이 추진해온 ‘현장 맞춤형 주문식교육’을 고숙련 인재 양성 체계로 한 단계 도약시키는 전환점”이라며 “AI·DX 기반 콘텐츠 산업과 지역 보건의료 분야에서 요구하는 최고 수준의 실무형 인재를 집중 양성해 산업 경쟁력 강화와 지역 혁신을 선도하겠다”고 말했다.