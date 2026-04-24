[헤럴드경제=이원율 기자]대전 오월드 동물원 늑대 ‘늑구’ 탈출 직후 유포돼 재난 문자 송출에서 수색 작전에까지 영향을 준 가짜 사진 유포자가 경찰에 검거됐다.

대전경찰청 사이버수사대는 인공지능(AI)을 활용해 조작한 늑대 목격 사진을 생성·유포해 경찰과 소방 당국의 수색을 방해한 혐의(위계에 의한 공무집행방해)로 40대 A 씨를 붙잡았다고 24일 밝혔다.

늑구가 지난 7일 오전 9시18분께 오월드 사파리 철조망 밑 땅을 파고 탈출한 후 A(40) 씨는 늑대가 오월드 네거리 인근 거리를 돌아다니는 듯한 가짜 사진을 제작해 배포한 혐의를 받는다.

수색 당국도 해당 사진을 보고 받았다. 이에 대전시 또한 오후 1시56분께 ‘늑대가 오월드 네거리 쪽으로 나갔다’며 안전에 유의해달라는 재난 문자를 송출했다.

대전시의 포획 상황 브리핑, 소방당국 등의 공식 발표 등에도 조작 사진은 고스란히 쓰였다.

당수 오월드 인근 야산을 중심으로 수색을 한 당국은 이 사진 한 장으로 수색 범위를 대전 중구 사정동으로 긴급 변경하고, 수색 본부마저 인근 초등학교로 옮기기도 했다.

해당 사진이 조작된 것으로 확인된 후에는 실제로는 존재하지도 않은 늑대를 찾기 위해 수색 적기를 놓쳤다는 비판도 빗발쳤다.

경찰은 조작 사진과 오월드 주변 폐쇄회로(CC)TV 자료를 대조 분석하는 식으로 A 씨를 용의자로 특정했다. AI 프로그램 사용기록, 업로드 이력 등을 따져 이날 검거했다.

그는 경찰 조사에서 범행을 시인하고, “재미로 그랬다”고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “허위 정보 유포는 단순 장난을 넘어 시민 안전을 지킬 수 있는 적기를 빼앗는 중대 범죄”라며 “불법 행위에 대해 끝까지 추적해 엄정히 수사할 것”이라고 했다.

늑구, 9일 만에 포획

한편 늑구는 지난 8일 오전 9시18분께 대전 오월드 사파리 철조망 밑 땅을 파고 탈출했다. 9일 만에 대전 중구 대전남부순환고속도로 안영 나들목(IC) 인근에서 포획됐다.

이장우 대전시장은 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램에서 “늑구 탈출로 그동안 안전에 마음 졸이셨을 대전 시민들께 송구한 말씀을 드린다”며 “앞으로 대전시는 이런 일이 다시 발생하지 않도록 오월드 개편 과정에서 동물 복지와 시민 안전을 위한 방안을 마련해 동물 애호에도 더욱 노력할 것”이라고 했다.

이 시장은 “생포 작전과 시민 안전에 힘써주신 소방대원, 경찰관, 공직자, 자원봉사자 분들, 동물보호 및 환경단체, 전문가 여러분들께도 진심으로 감사드린다”고 했다.

정국영 대전도시공사 사장도 기자회견을 열고 “혼란을 야기하고 시민께 심려를 끼쳐 죄송하다”며 “외부 전문가와 합동으로 시설과 운영 시스템 전반에 대해 대대적으로 점검하고, 드러난 문제점에 대해 조치할 것”이라고 했다.