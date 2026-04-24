글로벌 기술 기업 FPT는 GS건설과 베트남 내 데이터센터 인프라 및 스마트시티 개발 분야 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 베트남의 디지털 인프라 확충 전략과 지속가능한 도시 개발 목표를 지원하기 위한 취지다. 협약식은 하노이에서 열린 베트남-한국 비즈니스 포럼을 계기로 진행됐으며, 양국 정부 관계자와 주요 기관 인사들이 참석한 가운데 이뤄졌다.

이번 협약에 따라 FPT와 GS건설은 베트남에서 대규모 데이터센터 개발을 공동으로 추진할 예정이다. 해당 시설은 하이퍼스케일, 코로케이션, 엔터프라이즈 수요 등을 고려해 설계되며, 확장성, 에너지 효율, 냉각 기술 적용 등을 중심으로 구축된다.

양사는 스마트시티 개발 분야로 협력 범위를 확대할 계획이다. 디지털 인프라, 지능형 교통, 스마트 에너지 관리, 공공 안전, 도시 서비스 등 다양한 영역에서 AI 및 IoT 기반 기술을 적용해 도시 운영 효율성을 높이는 데 초점을 맞춘다.

이번 협력은 GS건설의 엔지니어링·시공 역량과 FPT의 클라우드 서비스 및 디지털 플랫폼 역량을 결합하는 방식으로 추진된다. 이를 통해 베트남 내 클라우드 서비스, 고성능 컴퓨팅, AI 워크로드 수요 증가에 대응할 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대된다.

하 민 투안 FPT 코리아 최고경영자는 “이번 협력은 기술 및 인프라 분야에서 양국 간 협력 흐름을 반영한 사례”라며 “FPT는 AI 기반 기술 역량을 바탕으로 디지털 인프라 확대와 협력 강화에 기여할 계획”이라고 말했다.

허윤홍 GS건설 대표는 “이번 협력은 데이터센터 및 스마트시티 개발을 통해 베트남의 디지털 전환을 지원하는 과정의 일환”이라며 “관련 프로젝트를 단계적으로 추진해 나갈 계획”이라고 밝혔다.