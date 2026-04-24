“아들은 내 소유, 저 여자가 훔쳤다” 극단적 주장 둘 사이 대체 무슨 일이…멕시코 검찰, 사건 경위 조사

[헤럴드경제=이원율 기자]멕시코 부촌에서 발생한 미인대회 우승자 사망 사건을 놓고 파장이 이어지고 있다. 여기에 살인 전후 현장 영상까지 일부 공개돼 분위기에 충격이 더해지는 모습이다.

23일(현지시간) 레포르마와 엘우니베르살 등 현지 언론들이 공개한 영상을 보면, 숨진 여성 칼로리나 플로레스(27)가 거실을 거쳐 방으로 가자 거실에 있던 시어머니가 따라나선다. 그녀는 주머니에 손을 넣은 채 어슬렁거리며 뒤를 밟는 듯보였다. 그리고 이어, 총성이 울린다.

다른 방에 있던 플로레스의 남편은 8개월짜리 아이를 안고서 현장으로 갔다. 남편은 모친에게 “그 소리가 무엇이었느냐”라고 물었고, 모친은 “별 일 아니다. 저 아이가 나를 화나게 했다. 너는 내 소유고, 저 여자가 너를 훔쳤다”고 답하며 현장에서 빠져나갔다.

고인의 남편은 모친의 도주를 막지 않았다.

이후 사건 발생 하루 뒤인 16일에야 멕시코시티 검찰청에 신고했다. 그동안 피해자의 시신은 아파트에 방치돼 있었다. 그는 검찰 조사 중 ‘어머니가 아내와 다투다 총을 쐈다’고 진술한 것으로 전해진다.

총격 용의자인 시어머니는 바하칼리포르니아주 엔세나다 시의원 후보로 출마한 적이 있었다. 현재 도주 중이다.

숨진 플로레스는 전직 모델이다. 미인대회의 지역 예선인 ‘미스 틴 유니버스 바하칼리포르니아’ 우승자로도 알려져 있다.

멕시코, 총기 사건 불안도↑

사건은 지난 15일 멕시코시티 부촌 폴랑코 3구역의 ‘에드거 앨런 포 거리’에 있는 한 주택에서 발생했다.

검찰은 해당 건물의 보안 카메라 녹화기록이 조작된 정황이 있는 점, 혈흔을 제거하려고 한 자취가 나온 점, 살인 사건 보고를 24시간 지연시킨 점 등을 토대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

한편 멕시코에서는 이번 사건 이후로도 총기 사건이 또 발생하는 등 총기로 인한 시민들의 불안감도 높아지는 분위기다.

AP와 AFP 등 외신에 따르면 지난 20일에는 멕시코시티 북동쪽에 있는 고대 도시 유적지 테오티우아칸에서 총기 난사가 발생해 외국인 관광객 1명이 숨지고 6명이 다쳤다.

현장에서 사건을 목격한 관광 가이드는 ‘달의 피라미드’ 꼭대기에 관광객 수십 명이 있을 때 아래쪽 계단에 서 있던 한 남성이 총을 쏘기 시작했다고 AP에 증언헀다.

클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 당국에 이번 사건을 철저히 조사하고 필요한 모든 지원을 제공하라고 지시했다.