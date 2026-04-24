(재)건설산업사회공헌재단도 같이… 진해 안골포초 등 8개교 대상

단순 보급 넘어 ‘세이프 캡틴’ 위촉… 능동적 재난 대응 체계 구축

현대건설, (재)건설산업사회공헌재단, 그리고 국제구호개발NGO 플랜 인터내셔널 코리아(이하 플랜)가 기후 변화에 따른 재난 위협으로부터 어린이들을 보호하기 위해 다시 힘을 모았다.

세 기관은 22일 경남 창원 안골포초등학교에서 ‘재난안전 경안전모 보급 및 교육’ 전달식을 개최하고, 지진 등 재난 발생 시 아이들의 생존권을 보장하기 위한 실전 대응 훈련을 진행했다. 이날 행사에는 현대건설 이형석 재경본부장, (재)건설산업사회공헌재단 이재식 사무처장, 플랜 백진희 홍보대사, 경상남도창원교육지원청 학생생활지원과 정경환 과장 등이 참석했다.

2019년 시작해 올해로 8년 차를 맞이한 이 사업은 매년 재난 취약 지역을 선정해 실질적인 대비책을 제공해왔다. 올해는 특히 한반도 남동부 지진 위험군 평가 지역에 해당하여 재난 대비가 필수적인 경남 진해 지역을 집중 지원 대상으로 선정했다.

안골포초등학교 전교생 503명에게는 평소 책상 옆에 부착해 두었다가 유사시 빠르게 착용할 수 있는 접이식 ‘재난안전 경안전모’가 전달되었다. 단순히 물품을 전달하는 데 그치지 않고, 전문 강사의 지도 아래 전교생이 안전모를 착용하고 운동장으로 신속히 대피하는 ‘골든타임 사수’ 실전 모의훈련을 함께 진행해 교육의 효과를 높였다.

이날 행사에서는 학급별로 ‘재난안전 지킴이(세이프 캡틴)’를 임명하는 위촉식을 가졌다. 세이프 캡틴으로 선정된 학생들은 재난 발생 시 선생님과 협력해 학우들의 대피 경로를 안내하고 혼란을 방지하는 등 능동적인 리더 역할을 수행하게 된다.

현대건설 관계자는 “반복되는 재난 상황 속에서 가장 중요한 것은 몸이 기억하는 실전 경험”이라며, “체험형 교육을 통해 아이들이 스스로를 지킬 수 있는 힘을 기르고, 안전한 환경에서 성장할 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

이어 (재)건설산업사회공헌재단 관계자는 “보급된 안전모가 아이들에게 심리적·물리적 든든한 보호막이 되길 바라며 재단 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

플랜 관계자 또한 “모든 어린이가 재난으로부터 소외되지 않는 안전한 교육 환경 구축을 위해 지속적으로 힘을 보태겠다”고 덧붙였다.

한편, 이번 사업은 안골포초등학교를 시작으로 경남 진해 지역 8개 학교, 총 3,600여 명의 학생을 대상으로 순차적으로 진행될 예정이다.