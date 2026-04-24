최근 부동산 시장에서는 계약금 비율을 조정하거나 중도금 무이자 대출을 알선하는 등 초기 자금 부담을 완화하는 조건의 단지들이 공급되고 있다. 금리 기조와 대출 한도 축소 등의 영향으로 자금 조달 조건이 주거 선택의 주요 요인으로 작용하는 추세다.

이러한 가운데 인천 청라국제도시에 공급되는 주거형 오피스텔 ‘푸르지오 스타셀라49’는 계약자를 대상으로 중도금 관련 무이자 대출 알선 등 금융 조건을 제공한다. 해당 단지는 실거주 의무와 전매 제한이 적용되지 않으며, 청약 시 주택 수 산정에서 제외된다.

‘푸르지오 스타셀라49’는 지하 5층~지상 49층, 2개 동, 전용면적 114㎡·118㎡·119㎡, 총 522실 규모로 조성된다.

단지 인근에는 공항철도 청라국제도시역이 자리하고 있으며, 7호선 연장선(2027∙2029년 순차 개통 예정) 및 9호선 직결이 계획되어 있다. 예비타당성조사를 통과한 경인고속도로 연장 및 지하화 사업과 개통을 완료한 청라하늘대교를 통해 인천공항으로 이동할 수 있다. 또한 국토교통부의 ‘제5차 국가철도망 구축계획’에 GTX-D 및 E 노선 반영이 건의된 상태다.

단지 앞에는 돔구장과 복합쇼핑몰이 결합된 ‘스타필드 청라’ 공사가 진행 중이다. 2027년 말 준공 및 2028년 초 개장을 목표로 하며, 완공 후 SSG랜더스 홈구장 및 복합 문화 공간으로 운영될 예정이다.

도보권에는 2029년 개원을 목표로 하는 800병상 규모의 ‘서울아산청라병원’이 착공에 들어갔다. 병원과 함께 의대 연구소, 창업교육시설, 시니어 헬스케어 시설 등이 복합적으로 조성된다. 인근에는 하나금융그룹 본사가 이전하는 하나금융타운도 들어선다.

이 외에도 코스트코 청라점, 베어즈베스트청라GC, 공촌유수지체육시설, 아라빛섬, 청라해변공원 등의 상업·여가 시설이 주변에 위치한다. 교육 시설로는 달튼 외국인 학교가 인접해 있으며, 의료복합타운 내 초등학교 신설이 계획되어 있다.

오피스텔 전시관은 인천광역시 서구 청라동 일원에 마련되어 있으며, 입주 예정 시기는 2027년 12월이다.