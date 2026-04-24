-“공공행정 인력 ‘현장 수요 급증”…주말반 석사로 경력 강화

중앙대학교 행정대학원이 2026학년도 후반기 석사과정 신입생 모집에 나섰다. 해당 과정은 직장인과 경력자도 참여할 수 있는 주말반 과정으로, 현장 경험과 학문적 전문성을 동시에 쌓을 수 있는 기회가 될 전망이다.

모집 학과는 행정학과이며, 학사 전공과 관계없이 2026년 8월 학사 학위 취득 예정자 또는 동등 이상의 학력이 인정되는 누구나 지원할 수 있다. 원서 접수는 5월 6일부터 28일 자정까지이며, 유웨이어플라이 온라인 접수를 통해 24시간 신청 가능하다.

주말반과정은 매주 화요일(야간수업 또는 동영상 강의)과 토요일 수업으로 운영되며, 5학기제로 진행된다. 재학생 전원에게는 매 학기 장학금이 지급되며, 학과별 다양한 특전도 제공된다. 제출 서류는 5월 29일 오후 5시까지 방문 또는 우편으로 제출해야 하며, 면접은 6월 13일, 합격자 발표는 6월 18일 중앙대 행정대학원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

전문가들은 공공행정 전문 인력이 정부·지자체뿐 아니라 민간 기업에서도 중요한 역할을 하고 있으며, 데이터 기반 정책 수립과 커뮤니티 중심 행정 수요가 꾸준히 늘고 있다고 분석한다. 이에 중앙대 행정대학원의 석사과정은 현장 중심 교육과 유연한 학습 구조로 직장인과 경력자 사이에서 높은 관심을 받고 있다.

자세한 사항은 중앙대 행정대학원 홈페이지에서 확인 가능하다.