- 김포골드라인·5호선 더블 역세권 예고… 분양가 상한제 적용 가격 경쟁력 갖춰

김포 풍무역세권 도시개발사업이 본격화되면서 서울 지하철 5호선 연장 사업에 따른 서울 생활권 편입 기대감이 높아지고 있다. 풍무역세권은 경기도 김포시 사우동 일원 약 88만㎡ 부지에 총 6개 블록, 약 5900세대 규모의 주거타운을 조성하는 사업으로, 서울 접근성이 우수한 신흥 주거지로 평가받고 있다.

서울 5호선 김포·검단 연장 사업은 방화역에서 풍무를 거쳐 한강신도시까지 약 25.8km를 연결하는 노선이다. 사업 완료 시 풍무역은 김포골드라인과 5호선이 교차하는 환승 역세권으로 변모하게 된다. 이를 통해 마곡, 여의도, 광화문 등 서울 주요 업무지구로의 이동 시간이 단축될 전망이며, 중전철 도입에 따른 수송 능력 향상으로 기존 교통 혼잡도 개선될 것으로 보인다.

교통 호재는 지역 부동산 시장에도 영향을 미치고 있다. 부동산R114 자료를 보면 풍무역세권이 포함된 사우동 아파트 매매가격은 예비타당성조사 통과 발표 이후 한 달간 상승세를 기록하며 김포시 평균 상승률을 상회했다. 국토교통부 실거래가 자료에서도 주요 단지들의 거래가가 이전 대비 오름세를 보이는 등 시장의 움직임이 관측되고 있다.

이러한 상황 속에서 신규 공급도 이어지고 있다. 오는 5월에는 김포 풍무역세권 C5블록에서 아파트 961세대와 오피스텔 98실 등 총 1059세대 규모의 단지가 공급될 계획이다. 아파트는 전용면적 59~182㎡의 다양한 평면으로 구성되며, 오피스텔은 전용 84㎡O 단일 타입으로 공급된다.

해당 단지는 풍무역과 인접한 위치적 장점을 갖추고 있으며, 향후 주변 블록들과 함께 대규모 브랜드 타운을 형성할 예정이다. 도로망으로는 김포대로와 김포한강로가 인접해 있고, 풍곡IC와 영사정IC 등 고속도로 진출입로 확충도 예정되어 있어 광역 교통망 이용이 편리해질 전망이다.

주변 생활 인프라도 체계적으로 갖춰진다. 계양천 수변공원과 선수공원 등 녹지 공간이 풍부하며 대형 마트와 문화시설이 인근에 위치한다. 단지 내부에는 대규모 상업시설이 조성될 예정이며, 인근 대학교 부지에는 인하대 메디컬캠퍼스와 종합병원 건립이 추진되고 있어 의료 서비스 여건도 개선될 것으로 보인다.

교육 환경으로는 도보권 내 유치원과 초·중학교 용지가 계획되어 있으며 사우동 및 풍무동 일대의 학원가 이용도 용이하다. 단지 내에는 독서실, 피트니스센터, 실내놀이터 등 입주민을 위한 다양한 커뮤니티 시설이 마련될 예정이다. 견본주택은 5월 중 개관을 앞두고 있다.