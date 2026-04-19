[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]경북 울릉군은 문화체육관광부가 주관하는 ‘2026년 어르신 스포츠 강좌 프로그램 지원’ 공모사업에 최종 선정돼 총사업비 1억 8000만원(국비 9000만원 등)을 확보하고 울릉군체육회 주관으로 본격적인 사업 추진에 나선다고 19일 밝혔다.

‘세대공감 울릉 전천후 생활체육 아카데미’는 울릉군의 행정적 지원과 울릉군체육회의 전문적인 운영 역량이 결합된 민관 협력 모델이다.

특히 이번 사업은 한 번 선정되면 향후 3년간 지속적인 국비 지원이 보장돼 울릉도 내 생활체육 저변 확대와 스포츠 복지 활성화에 막대한 영향력을 미칠 것으로 기대된다.

이번 사업의 성공적인 안착을 위해 울릉군은 행정적․재정적 지원을 집중한다.

군은 어르신들이 안전하고 쾌적하게 운동할 수 있도록 지역내 공공 체육시설 인프라를 우선으로 제공하고 사업이 3년 동안 안정적으로 지속될 수 있도록 전폭적인 정책적 뒷받침을 한다.

이러한 울릉군의 지원을 바탕으로 실무 운영을 맡은 울릉군체육회는 지역 어르신들의 신체 특성과 도서 지역의 지리적 환경을 고려해 3대 핵심 프로그램을 선보인다.

울릉의 청정 자연을 배경으로 한 심신 치유를 위한‘에메랄드 맨발 걷기 & 요가’와 생활체육 인기 종목인 파크골프 입문 및 심화 과정 ‘필드 위 스윙’, 전통 무예인 태권도 기본 동작을 배울 수 있는 ‘무병장수 태권체조’다.

참여 대상은 65세 이상 어르신이 중심이며 50세 이상 중장년층까지 아우르는 ‘세대 통합형’으로 운영돼 지역 공동체의 화합을 이끌어낼 계획이다.

한편 울릉군체육회는 이번 사업이 3개년 연속 사업인 만큼 단발성 체험에 그치지 않고 참여자들이 꾸준히 운동 습관을 형성할 수 있도록 지원한다.

체육회 소속 전문 지도자들을 집중적으로 배치해 프로그램의 질을 높이고 향후 울릉도 전역으로 스포츠 교실을 확대 운영하는 마중물로 삼겠다는 방침이다.

울릉군 관계자는 “울릉군체육회와 긴밀히 협력하여 이번 공모사업이 성공적으로 안착할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.

울릉군체육회 공호식 회장은 “현장의 목소리를 반영한 내실 있는 운영을 통해 울릉도 어르신들이 도서 지역이라는 한계를 느끼지 않고 양질의 스포츠 복지를 누리실 수 있도록 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.