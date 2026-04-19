-역세권 입지에 KTX·GTX 광역 교통 호재 집중

-중소형 위주 998가구 대단지… 실거주 최적화 설계

경기도 화성시 비봉면 구포리 일대에 조성되는 대단지 아파트 ‘야목역 서희스타힐스 그랜드힐’이 본격적인 공급에 나서고 있다. 서희건설이 시공을 맡은 이 단지는 화성 비봉지구와 인접한 입지에 들어서며, 향후 지역 주거 축으로 자리 잡을 가능성이 거론된다.

‘야목역 서희스타힐스 그랜드힐’의 최대 강점은 사통팔달의 교통망이다. 단지는 수인분당선 야목역을 도보로 이용할 수 있는 역세권에 위치해 수원, 인천, 분당 등 수도권 주요 거점으로의 이동이 용이하다.

교통 호재에 따른 미래가치도 높게 평가된다. 인근 KTX 어천역(인천발 KTX 직결사업)이 개통될 경우 전국 주요 도시로의 접근성이 획기적으로 개선될 전망이다. 또한, 정부가 추진 중인 GTX-F(수도권 순환망) 노선 계획에 포함되면서 서울 도심 및 수도권 외곽으로의 이동 시간 단축에 따른 프리미엄 형성 기대감이 커지고 있다. 단지는 지하 2층~지상 25층, 총 10개 동 규모로 건립된다. 전 세대는 실수요층의 선호도가 높은 전용면적 59㎡~84㎡의 중소형 평형으로 구성된다.

서희건설은 단지 설계 면에서도 차별화를 꾀했다. 남향 위주의 배치와 넓은 동간 거리를 확보해 채광과 통풍을 극대화했으며, 대단지에 걸맞은 다채로운 커뮤니티 시설과 효율적인 관리 시스템을 도입해 입주민의 주거 만족도를 높일 계획이다.

단지가 들어서는 화성 비봉면 일대는 비봉지구 개발과 맞물려 생활 인프라가 빠르게 확충되고 있는 지역이다. 주거 환경 개선과 함께 신흥 주거 벨트가 형성되고 있어, 직주근접을 원하는 인근 산업단지 종사자들의 수요도 탄탄할 것으로 분석된다.

서희건설 관계자는 “역세권 입지와 더불어 KTX, GTX 등 굵직한 교통 호재가 가시화되면서 문의가 이어지고 있다”며 “비봉지구의 미래가치를 선점하려는 수요자들에게 합리적인 선택지가 될 것”이라고 밝혔다.