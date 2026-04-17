국민의힘 서울시당 공관위 경선 결정...현 서초구청장 4년 전 의혹 면죄부 주는 것 최 의장 “경선 참여 자체 공관위 결정 명분 보태는 것, 서초구 발전위한 길 찾을 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]최호정 서울시의회 의장이 17일 오후 국민의힘 서울 서초구청장 후보 경선에 불참하겠다고 밝혔다.

최 의장은 이날 경선불참 입장문을 내고 “국민의힘 서울시당 공천관리위원회는 현 서초구청장의 4년 전 공천 의혹이 충분히 해소되지 않은 상황임에도 같은 인물을 다시 경선 후보로 확정, 면죄부를 줬다”며 “제가 경선에 참여하면 이 경선은 ‘공정한 경쟁을 거친 공천’이라는 외형을 갖추게 된다. 공관위 결정에 명분을 보태는 역할을 맡지 않겠다”고 밝혔다.

이어 “경선에는 참여하지 않지만 서초구와 서초구민 그리고 서울 시민에 대한 저의 책임감은 달라지지 았는다”면서 “앞으로도 서초구의 발전과 서울 시민의 삶을 위한 길을 찾아가겠다”고 말했다.

이에 따라 국민의힘 서초구청장 후보는 전성수 현 구청장이 단독으로 결정될 가능성이 커졌다.