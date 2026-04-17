김종구 농식품부 차관 주재 6차 전체회의

[헤럴드경제=배문숙 기자]농림축산식품부는 17일 서울 여의도 농업보험정책금융원에서 농협 개혁 추진단 6차 전체회의를 열고 후속 개혁과제 논의에 착수했다고 밝혔다.

추진단은 지난달 당정 협의를 통해 발표된 내부통제 강화와 중앙회장 직선제 도입 등 개혁 방안에 이어 농협의 구조 개선을 위한 후속 조치를 마련하기 위해 경제사업 활성화, 조합·조합원 제도, 지배구조 등 3개 분과를 구성해 분야별 논의를 진행하기로 했다.

경제사업 활성화 분과는 산지 조직화 기반 유통 경쟁력 강화와 도시농협의 경제사업 역할 확대, 조합원 소득 증대를 위한 경제사업 구조 개선 방안을 중점적으로 다룬다.

조합·조합원 제도 분과는 조합원 가입 요건과 조합 규모화, 품목조합 활성화 등 제도 개선 방안을 검토한다. 여성·청년 이사 확대 등 임원 제도 개선도 논의 대상이다.

지배구조 분과는 지주체계 재평가와 중앙회 권한 분권화, 이사회 구조 개편 등 조직 전반의 지배구조 개선 방안을 논의할 계획이다.

농식품부는 6월까지 분과별 논의를 진행한 뒤 이를 토대로 2단계 농협 개혁 방안을 마련할 방침이다.

추진단 공동단장을 맡은 김종구 농식품부 차관은 “농협이 본연의 역할을 수행할 수 있도록 제도 개선과 입법을 적극 추진하겠다”고 말했다.