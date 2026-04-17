월 25일 서울한방진흥센터 첫 공연…복지시설·학교·지역 명소에서 매월 1~3회 공연 총 326팀 공연팀 중 50팀 선발…가요·국악·마술·댄스 등 다채로운 공연 구성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 문화사각지대를 해소하고 구민의 일상 속 문화향유 기회를 확대하기 위해 ‘2026년 동대문구 찾아가는 문화마당’ 사업을 본격 추진한다.

이 사업은 복지시설, 학교, 지역 명소 등을 직접 찾아가 맞춤형 공연을 선보이는 프로그램으로, 공연장을 찾기 어려운 구민들도 생활권 내에서 문화예술을 즐길 수 있도록 기획됐다.

구는 공연을 준비하기 위해 2월 23일부터 3월 9일까지 공연팀을 모집했다. 총 326팀이 지원하는 높은 관심 속에 가요․국악․마술․댄스 등 다양한 분야의 50팀이 최종 선발됐다. 선발된 버스킹 팀은 팀당 연 1회 공연을 진행, 완성도 높은 무대를 위해 전문 공연팀 6팀도 함께 운영된다.

올해 첫 공연은 4월 25일 오후 2시 서울한방진흥센터에서 열리며, 이후 연말까지 매월 1~3회 주요 장소를 순회하며 공연을 이어갈 예정이다.

구는 이 사업을 통해 문화사각지대를 해소, 학생들의 창의성과 문화 감수성을 높이는 한편, 구민 누구나 일상 속에서 문화예술을 누릴 수 있는 환경을 조성할 것으로 기대하고 있다.

이필형 동대문구청장은 “찾아가는 문화마당은 구민이 별도로 공연장을 찾지 않아도 생활권 내에서 문화예술을 즐길 수 있도록 마련된 사업”이라며 “앞으로도 다양한 장소를 발굴해 지역 곳곳에 문화 혜택이 고루 확산될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.