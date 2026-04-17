- 알티에로 광안, 북측 백산과 남측 광안리 해변 갖춘 전형적인 배산임수 입지

- 옛 MBC 부지 상징성에 1만 2000여 세대 신주거타운 대장주 역할 수행 기대

전통적인 명당 주거지를 언급할 때 빠지지 않는 것이 바로 ‘배산임수(背山臨水)’다. 풍수지리적으로 산이 거센 바람을 막아주고, 물이 기운을 모아 재물을 부른다는 인식이 시대를 불문하고 주거지를 선택 시 절대적인 기준으로 자리 잡고 있는 것이다.

배산임수의 대표적인 사례로는 서울 ‘한남동’이 있다. 한남동의 경우 남산을 주산(主山)으로 삼고 한강이 단지를 감싸 안는 전형적인 배산임수 입지다. 한남동은 우리나라 대표 부촌 중의 하나로 국내 대기업 총수 다수가 거주하고 있는 것으로 알려졌다. 이처럼 배산임수 입지에는 돈이 몰리는 것으로 이전부터 알려지며 자산가들 사이에서 관심이 이어지는 가운데 부산에서도 배산임수 입지에서 분양에 나서는 단지가 있어 눈길을 끈다.

그 주인공은 옛 부산 MBC 부지에 들어서는 알티에로 광안이다. 이 단지는 부산 수영구 민락동 일원에 지상 최고 27층, 전용 151~191㎡ 총 366세대로 조성될 계획이다.

■ 풍수지리가 증명하는 명당...오션뷰·리버뷰 동시에 누릴 수 있는 특화 설계 적용

알티에로 광안은 예로부터 명당으로 손꼽히는 배산임수 지형에 위치한다. 실제로 북측에 백산이 위치해 안정적인 배후 환경을 형성하고 있으며, 남측으로는 광안리 해변이 펼쳐져 있다. 산의 정적인 기운과 바다의 역동적인 기운이 조화를 이루고 있어 명당자리로 평가받고 있다. 이러한 입지적 이점을 극대화하기 위해 다수의 세대에서 오션뷰와 리버뷰를 동시에 누릴 수 있는 특화 설계가 적용될 예정이다.

명당 입지에 세계적인 설계로 시공하는 알티에로 광안은 단지명에 들어간 ‘ALTIERO’는 이탈리아어로 ‘고귀한’, ‘최정상’을 뜻하는 말로 이에 걸맞은 하이퍼엔드 상품성을 갖출 계획이다.

세계적인 디자인 업체 ‘입면 특화 설계에는 글로벌 설계사 ‘퍼킨스 이스트만(Perkins Eastman)’이 참여하며, 조경은 세계적인 조경설계사무소 PWP와의 협업을 통해 예술적인 공간으로 꾸며진다. 여기에 미국 최대 조명 디자인 기업 bpi의 설계가 더해져 야간 경관의 품격을 한층 높일 예정이다.

게다가 넉넉한 주차 공간, 고급 외산 마감재, 호텔식 사우나, 컨시어지서비스 등 하이퍼엔드만 누릴 수 있는 커뮤니티 시설과 입주민 서비스까지 갖출 예정이다.

알티에로 광안은 입지여건도 우수하다. 편리한 대중교통 환경과 도보로 누리는 광안 상권을 바탕으로 일상 전반의 높은 생활 편의성을 갖추고 있다. 여기에 더해 광안대교를 통해 해운대, 센텀시티 등 동부산 주요 생활권으로의 이동이 용이하며, 광남로를 통한 쾌속 교통망으로 부산 전역을 연결하는 사통팔달 입지로 평가받고 있다.

또한 단지가 들어서는 민락·광안동 일대는 현재 약 1만 2,000세대 규모의 재개발·재건축이 추진되며 대규모 신주거타운으로 거듭날 전망이다. 이에 따라 기존 주거 환경 개선은 물론, 생활 인프라 확충과 함께 지역 가치 상승이 기대되며 옛 MBC 부지라는 상징성까지 갖춰 알티에로 광안은 지역 대장주 역할을 수행할 것으로 기대를 모은다.

분양 관계자는 “조망권이 현대적 요소라고 한다면 배산임수는 과거부터 현재까지 시대를 초월한 가치”라며 “알티에로 광안은 명당의 기운을 누리면서도 오션뷰와 리버뷰를 동시에 소유할 수 있어 과거와 현재의 가치를 모두 충족하면서 차별화된 상품성까지 갖춰 자산가들을 중심으로 문의가 이어지고 있는 상황”이라고 전했다.

한편, ‘알티에로 광안’ 갤러리는 부산 해운대구 우동에 위치하며 오는 5월 본격적인 공급에 나설 예정이다.