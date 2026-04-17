디지털 윤리·수학 체험 등 초중고 현장으로 찾아가는 교육 운영 학교별 수요 반영 프로그램 편성… 18개교 5700여 명 대상 518회 수업 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 자라나는 학생들의 올바른 가치관 형성과 미래 역량 강화를 위해 ‘학교로 찾아가는 교육 프로그램’을 운영한다.

광진교육협력특화지구 사업의 일환으로 추진되는 이번 프로그램은 변화하는 교육환경에 대응하여 학생들이 학교 현장에서 다양한 맞춤형 교육을 체험할 수 있도록 지원한다.

특히 올해는 학교의 수요를 반영하여 프로그램을 편성한 결과 전년 대비 신청이 증가해 지역 내 18개교, 5700여 명의 학생을 대상으로 총 500회 이상의 교육이 진행될 예정이다.

구는 지역 내 학교를 직접 방문해 인성교육, 디지털 윤리 교육 등 다양한 분야의 프로그램을 운영해 학생들이 미래 사회에 필요한 역량을 자연스럽게 익힐 수 있도록 한다. 각 학교는 학급 상황에 맞는 교육 주제를 선택해 수업을 진행한다.

먼저, 인성 및 성교육은 자신과 타인에 대한 존중과 건강한 관계 맺기에 집중한다. ‘나답게, 우리답게’를 주제로 자아를 탐색하는 시간은 물론 최근 중요성이 커진 성인지 감수성과 디지털 성범죄 예방 교육을 시행해 학생들이 서로의 경계를 존중하고 올바른 성 가치관을 확립할 수 있도록 돕는다.

시대적 흐름을 반영한 미래 역량 강화 프로그램도 눈에 띈다. 디지털 윤리 수업에서는 디지털 웹툰 제작 등과 결합한 활동으로 정보 활용 능력과 온라인 소통 예절을 자연스럽게 익힌다.

아울러, 어렵게 느껴질 수 있는 수학 원리를 교구를 활용한 체험형 교육으로 쉽고 흥미롭게 익힐 수 있도록 한다. 테셀레이션, 방탈출 게임 등 창의력을 기를 수 있는 활동 중심으로 수업을 구성해 학생들의 논리적 사고력과 문제 해결 능력을 높일 계획이다.

김경호 광진구청장은 “현장의 목소리를 반영해 마련한 이번 교육 프로그램이 학생들이 존중과 배려의 가치를 익히고 건강한 사회 구성원으로 성장하는 데 밑거름이 되길 바란다”며 “앞으로도 일상에서 배움의 즐거움을 넓혀갈 수 있도록 실효성 있는 교육 프로그램을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

광진구는 올해 총 147억 원 예산을 투입해 ‘명품교육도시’ 조성을 적극 추진 중이다. 교육경비보조금을 85억 원으로 확대 편성, 기초학력 증진과 학교 시설개선을 지원하고 있으며, 문예체 마을 강사비와 학교 동아리 운영 등 지역연계 교육과정에도 2억2000만 원을 지원한다.

특히 최근 개관한 광진미래기술체험관은 인공지능(AI), 로봇, 드론 등 미래기술을 직접 체험할 수 있는 교육 공간으로, 많은 방문객이 찾는 인기 시설로 자리 잡고 있다.