4월 16일 준공식 개최...주요 내빈 및 주민 100여 명 참석 IoT 주차공유 시스템 도입...공간 효율 극대화, 스마트 주차 환경 구축

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 다세대 주택이 밀집해 만성적인 주차난을 겪고 있는 목3동 지역에 거주자우선주차장 조성을 완료, 16일 준공식을 개최했다.

이날 행사는 이기재 양천구청장을 비롯해 지역 주민, 관계자 등 100여 명이 참석한 가운데 경과보고, 현판 제막식, 테이프 커팅 순으로 진행됐다. 주민들은 새로 조성된 주차 공간을 둘러보며 지역 주차 환경 개선에 대한 만족감을 나타냈다.

목동중앙본로17길 50에 위치한 ‘목3동 거주자우선주차장’은 지하 1층~지상 1층, 연면적 421.18㎡ 규모의 건물형 주차장이다. 구는 2023년 11월 부지 매입을 시작으로, 공사비 약 18억 원을 투입해 지난해 5월 착공, 올해 4월 공사를 완료했다.

주차 면수는 총 31면으로 ▷일반형 ▷확장형 ▷경형 ▷장애인 전용 등 다양한 수요를 반영해 구성했으며 승강기를 설치해 이용객의 이동 편의를 높였다.

특히 IoT 기반 주차공유 시스템을 도입해 공간 활용도를 높이고, 주민과 방문객 모두가 편리하게 이용할 수 있도록 했다. 구는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 거주자우선주차와 함께 사물인터넷(IoT)과 ARS를 활용한 ‘주차공유 서비스’를 제공한다.

해당 주차장은 5월 말까지 무료 시범운영을 거친 뒤 6월 1일부터 정식 운영에 들어갈 예정이다. 구는 이번 사업을 통해 해당 지역의 주차난을 완화, 소방차·구급차 진입로를 확보하는 등 생활 환경과 안전이 크게 향상될 것으로 기대하고 있다.

이기재 양천구청장은 “주차 문제는 주민의 삶의 질과 직결되는 대표적인 생활 불편 요소인 만큼, 생활권 내 공영주차장 확충은 반드시 해결해야 할 과제”라며 “앞으로도 공영주차장을 지속적으로 확충하고 주차공유 등 다양한 정책을 병행해 쾌적한 주거 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.