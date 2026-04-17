학습자가 주인공이 돼 직접 결말 선택...주입식 교육 탈피 17일부터 마곡사이버안전체험관 운영...총 9가지 에피소드 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈) 마곡안전체험관은 구민들이 일상 속 위험 상황에서 스스로 판단하고 대처하는 능력을 키울 수 있도록 마곡사이버안전체험관 ‘내가 만드는 안전한 하루’를 본격 출시한다.

이번 온라인 교육 플랫폼의 가장 큰 특징은 기존의 일방적인 주입식 교육에서 벗어나, 학습자가 직접 웹드라마의 주인공이 되어 자신만의 선택으로 이야기를 이끌며 결말을 바꿔나가는 방식을 도입한 것이다.

시청 중 나타나는 선택지에서 어떤 결정을 하느냐에 따라 안전하게 위기를 넘길 수도, 위험한 상황에 빠질 수도 있어 학습자의 몰입도를 극대화했다. 또한 긴급 상황 속에서 적절한 도구를 선택하거나 직접 상황을 조작해보는 게임 콘텐츠도 배치해 학습에 재미를 더했다.

콘텐츠는 총 9편의 에피소드로 구성됐으며, 주제는 ▷아동 유괴 예방 ▷자연재난 및 화재 ▷응급처치 및 생존 ▷교통안전 ▷가정 내 사고 및 사이버 중독 예방 등이다. 특히 최근 늘어나는 아동 유괴 사건과 같은 사회적 안전 현안을 담아 교육의 실효성을 더했다.

단순히 정답을 맞히는 수준을 넘어, 학습자가 위험 요소를 자세히 살피고 최선의 대응을 고민하는 판단과정에 집중하도록 설계돼 안전의식을 자연스럽게 익히도록 했다.

에피소드는 강서구와 서울 도심 등 우리 주변에서 흔히 발생할 수 있는 위험 상황을 생생하게 담아내 교육의 현장감을 극대화했다.

마곡사이버안전체험관은 마곡안전체험관 누리집을 통해 이용할 수 있으며, 별도의 가입 없이 별명과 나이 등 최소한의 정보만 입력하면 누구나 간편하게 서비스를 즐길 수 있다.

이번 사업은 교육부 주관 ‘2024년 온라인 안전체험관 구축 사업’ 공모에 선정돼 추진됐으며, 서울특별시교육청과의 협업을 통해 학교 현장에서도 수업 자료로 적극 활용될 예정이다.

구 관계자는 “시·공간의 제약 없이 누구나 게임처럼 즐겁게 안전교육을 받을 수 있는 환경을 구축했다”며 “체험형 콘텐츠를 통해 어린이들이 위험 상황을 올바르게 이해하고 스스로 지키는 힘을 기르길 바란다”고 밝혔다.