아동청소년 안전 사업 약 19억 투입... 문화‧여가 인프라 강화에 약 40억

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 서울시로부터 상반기 특별조정교부금 79억 원을 확보하며 지역 현안 사업 추진에 탄력을 받게 됐다.

특별조정교부금은 ‘지방재정법’과 ‘서울특별시 자치구의 재원조정에 관한 조례’에 따라 특별한 재정수요가 필요할 시 서울시가 자치구에 지원하는 재원이다.

구는 이번에 확보한 재원을 주민 생활과 직결된 20개 사업에 투입할 예정이다.

아동‧청소년 안전을 위해 도봉중학교 통학로 지중화 사업에 9억4500만 원, 어린이 등하굣길 방범용 CCTV 설치 사업에 5억5200만 원을 사용한다.

또 백운초등학교 주변 통학로 개선사업과 신방학초등학교 앞 보행로 조명등 설치 공사에 각각 2억5000만 원, 1억 원을 투입한다.

문화‧여가 인프라 강화에도 교부금이 배정됐다. 배정된 금액은 도봉구민회관 하모니홀 천장보수공사 13억5300만 원, 초안산근린공원 내 책쉼터 조성 12억5000만 원이다.

이밖에 초안산 세대공감 인근 산책로 정비사업, 도봉천 야외공연장 노면정비공사 및 수변활력거점 실시설계 용역에 10억 원과 3억5000만 원이 반영됐다.

자치구 생활폐기물 감량 사업 지원, 해빙기 대비 안전취약시설 긴급 보수‧보강, 고유가 피해지원금 등 동주민센터 업무 지원 등에도 교부금이 투입된다.

구는 이번 특별조정교부금 확보로 주민편의를 증진하고 안전과 직결된 현안 사업을 보다 안정적으로 추진할 수 있을 것으로 보고 있다.