자원봉사단(아․정․이) 참여로 조성…주민 손으로 피운 봄꽃 산책길 4월 초 개화 시작, 5월까지 이어져…누구나 찾는 도심 속 산책 명소 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구(구청장 이수희)는 봄을 맞아 화사한 튤립과 수선화가 만개한 고덕천 산책로가 도심 속 힐링 명소로 주목받고 있다.

고덕천은 상일동, 강일동, 고덕동을 따라 흐르는 하천으로, 느릅나무·벚나무·이팝나무·칠자화 등 다양한 수목이 식재돼 있어 계절마다 다른 정취를 느낄 수 있는 도심 속 휴식 공간이다.

특히 올해 고덕천의 봄꽃 경관은 주민 참여로 조성돼 더욱 의미를 더하고 있다. 강동구는 지난해 11월 정원 자원봉사단인 ‘강동 아름다운 정원 지킴이(강동 아·정·이)’와 함께 고덕천 일대에서 튤립 구근(알뿌리)를 심는 봉사활동을 진행했다.

주민들이 직접 심고 가꾼 튤립 구근이 겨울을 지나 꽃을 피워, 현재 해맞이교에서 고덕교까지 이어지는 고덕천 산책로에 화려한 봄빛의 성찬이 펼쳐지고 있다. 구는 색상을 조화롭게 배치하고 식재 밀도를 높여 산책로 어디에서나 입체적이고 생동감 넘치는 꽃의 경관을 감상할 수 있도록 했다.

현재 고덕천에는 튤립과 수선화를 비롯해 조팝나무, 황매화 등 다양한 봄꽃이 어우러져 풍성한 경관을 이루고 있다. 4월 초에 개화한 이번 봄꽃은 5월까지 이어질 것으로 보이며, 지금 고덕천을 찾으면 봄의 정취를 만끽할 수 있다.

이수희 강동구청장은 “이번 고덕천의 꽃길은 주민이 직접 참여해 가꾼 만큼 더욱 의미 있다”며 “바쁜 일상에서 잠시 시간을 내어 꽃길을 걸으며 봄의 여유를 느껴보시길 바란다”고 말했다.

고덕천은 지하철 5호선 상일동역 또는 강일역에서 도보 10분 내에 있으며, 방문 시 대중교통 이용을 권장한다. 관련 문의는 강동구청 푸른도시과로 하면 된다.