중랑구, ‘제18회 중랑 서울장미축제’ 추진보고회 개최 5월 15일부터 9일간 개최… 축제 준비상황 전반 점검

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 5월 15일 개최하는 ‘제18회 중랑 서울장미축제’를 앞두고 4월 16일 사전보고회를 개최하고 축제 준비상황 전반을 점검했다.

이번 보고회는 축제 추진계획을 공유하고 분야별 준비 상황을 사전에 점검하기 위해 마련됐으며, 축제 프로그램 구성과 안전관리 대책, 교통 및 인파 관리 방안 등 운영 전반에 대해 논의가 이뤄졌다.

‘제18회 중랑 서울장미축제’는 5월 15일부터 23일까지 9일간 중랑장미공원(묵동교~겸재교) 중랑천 일원에서 펼쳐진다. 5월 15일 장미주간 선포식을 시작으로 17일까지 ‘그랑로즈 페스티벌’이 열려 공연과 전시, 체험 프로그램 등이 집중 운영되며, 23일에는 겸재교 일대에서 ‘중랑 아티스트 페스티벌’이 개최된다.

중랑장미공원은 총 5.45km에 이르는 장미터널과 다양한 테마정원으로 구성되어 있으며, 축제 기간에는 ‘천만 송이 장미’가 만개해 도심 속 대표 봄꽃 명소로 많은 방문객이 찾고 있다. 이곳에서 열리는 중랑 서울장미축제는 최근 2년 연속 300만 명 이상이 방문하는 등 서울을 대표하는 봄 축제로 자리매김하고 있다.

올해 축제는 ‘랑랑 18세’를 주제로, 중랑이 가장 아름답게 피어나는 순간을 의미하는 ‘화양연화’의 뜻과 18회의 역사성을 담았다. 안전하고 깨끗하며 친절한 축제 운영을 기본 방향으로 구민 누구나 함께 즐길 수 있는 축제로 준비하고 있다.

지난해와 달라진 신규 프로그램으로는 중랑구민 18명(팀)으로 구성된 축제 홍보단을 선발·운영하고, 장미퍼레이드 구민 참여를 확대하는 한편 외국인 대상 프로그램도 새롭게 마련해 참여 범위를 넓혔다. 또한 세대별 맞춤 프로그램을 구성해 구민 누구나 즐길 수 있는 축제로 운영할 계획이다.

또, 지역 상권과 연계한 프로그램 및 부스 운영을 통해 축제가 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 추진할 방침이다.

류경기 중랑구청장은 “제18회를 맞은 중랑 서울장미축제가 구민은 물론 많은 방문객이 찾는 대표 축제로 자리잡은 만큼, 사전 준비를 철저히 해 안전하고 완성도 높은 축제가 되도록 하겠다”며 “누구나 편안하게 즐길 수 있는 축제 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.