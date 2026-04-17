행정·안전·복지·교육 4개 분야 28개 AI 사업 추진, 데이터 기반 스마트 행정 강화 행정서비스 활성화 TF 운영, AI 챔피언 양성… 인공지능 행정 기반 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]인공지능(AI) 기술이 행정과 산업, 일상 전반으로 빠르게 확산되며 공공서비스 역시 디지털 기술 기반의 새로운 전환기를 맞았다.

이에 따라 행정 효율을 높이고 주민 생활 편의를 강화하기 위해 데이터와 첨단 기술을 활용한 스마트 행정 체계 구축이 중요한 과제로 떠오른다.

관악구는 이러한 변화에 발맞춰 인공지능(AI)을 구정 전반에 도입하고 주민이 일상에서 체감할 수 있는 스마트 행정서비스 확대에 나섰다. 행정·안전·복지·교육 등 다양한 분야에 첨단 기술을 접목해 행정 혁신과 주민 생활 편의 향상을 도모하며, 데이터 기반 행정을 토대로 효율적인 정책 추진에 중점을 둔다.

서울특별시 관악구 인공지능 기본 조례를 제정해 인공지능 정책 추진의 법적 근거를 갖췄고, 스마트정보과를 중심으로 관련 업무를 총괄하는 체계도 구축했다. 직원을 대상으로 인공지능(AI) 활용 교육과 체험 프로그램을 운영해 디지털 기술을 행정 업무에 활용할 수 있는 내부 역량 역시 높였다.

이를 토대로 ‘2026년 관악구 인공지능(AI) 사업 추진 계획’을 수립했다. ▷행정 기반 조성 ▷지역사회 활용 역량 강화 및 이용 환경 조성 ▷주민 체감형 행정서비스 확산의 3대 전략을 중심으로 행정·안전·복지·교육 등 4개 분야에서 총 28개 사업을 추진한다.

먼저 구 전체 인공지능(AI) 사업을 총괄 관리하는 컨트롤타워 기능을 구축하고 행정 전반의 활용 과제를 발굴할 ‘행정서비스 활성화 TF’를 운영한다. 행정안전부 인증 ‘AI 챔피언’ 취득 지원과 직원 대상 교육 확대를 통해 행정 내부 전문 인력 양성에도 힘쓸 계획이다.

이와 함께 청년과 소상공인을 대상으로 한 데이터 기반 창업·마케팅 교육과 로봇을 활용한 디지털 체험 프로그램을 마련해 세대와 계층별 인공지능(AI) 이해를 돕는 교육 기회를 넓혔다. 어린이와 어르신 등 다양한 계층이 첨단 기술을 쉽게 체험할 수 있도록 하기 위한 취지다.

구 홈페이지에서는 대화형 인공지능(AI) 챗봇을 통해 민원 상담과 행정 안내 서비스를 제공하고, 영상자료 분석 시스템과 CCTV 기반 고속 검색 시스템을 활용해 사건·사고 대응과 안전 관리의 효율성을 높인다. 주민 생활과 밀접한 행정서비스에 인공지능(AI) 기술을 적용한 대표적인 사례다.

전국 최초로 ‘한방’ 부동산정보망과 연계한 QR코드 전세사기 예방 안심계약서를 도입해 임대차 계약 단계별 확인 사항을 한 번에 안내하고 외국인 주민을 위한 다국어 정보 제공으로 정보 접근성을 높였다. 스마트폰으로 그린 그림을 인공지능(AI)이 분석하는 아동 그림 심리검사도 도입해 가정에서도 아동의 정서 상태를 확인할 수 있도록 했다.

인공지능(AI) 기반 약물 분석과 약사의 방문 상담을 결합한 스마트 방문 약료도 전국 최초로 도입해 다제약물 복용 구민의 복약 관리를 돕는다. 여름철 야외에서 일하는 어르신에게는 심박수와 피부온도를 감지하는 스마트워치를 지원해 온열질환 예방에 활용하며, 스마트 안부확인과 장애인 대상 맞춤 돌봄 로봇 지원 등 생활 밀착형 돌봄 서비스도 함께 운영한다.

아울러 비콘 기반 실종아동 실시간 추적 관제 시스템을 전국 최초로 운영해 실종 상황 발생 시 신속한 위치 확인과 대응이 가능하도록 했다. 원신공영주차장에는 비명인식 비상벨을 설치해 긴급 상황 대응력을 높였고, QR코드와 IoT 기반 침수 관리 시스템, 인공지능(AI) 산불 감시 체계 등의 재난 대응 기술도 함께 도입했다.

이러한 정책은 행정 효율 향상과 주민 안전, 생활 편의 개선에 초점을 둔다. 인공지능(AI)과 데이터 기술을 활용해 민원 대응 속도를 높이고 지역 안전망을 강화하는 한편, 다양한 스마트 복지 서비스를 통해 주민 삶의 질 향상에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다.

구 관계자는 “데이터 분석과 자동화 서비스 도입으로 행정 의사결정과 민원 대응 방식에도 변화가 나타나고 있다”며 “앞으로도 인공지능(AI)과 데이터 기술을 행정 전반에 적극 활용해 주민이 일상에서 편리함과 안전을 체감할 수 있는 스마트 행정 환경을 확대해 나가겠다”고 말했다.