취업 후 적응·근속까지 책임지는 지원체계 구축 직무훈련부터 사후관리까지… 5단계 통합 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구가 중증장애인 취업 지원에서 전국 평균을 크게 웃도는 성과를 내며 ‘취업 이후까지 책임지는’ 고용지원 모델을 구축했다.

송파구는 지난해 장애인 구직자 125명 가운데 81명이 일반 기업에 취업해 취업률 64.8%를 기록했다고 밝혔다.

같은 기간 전국 장애인 취업률(34.5%)의 약 1.9배 수준이다.

이 같은 성과는 송파구장애인직업재활지원센터를 통해 운영 중인 ‘맞춤형 통합고용지원시스템’에서 비롯됐다.

해당 시스템은 개인의 특성과 학습능력에 맞춰 ▷직업상담 ▷기초 직업적응훈련 ▷현장 중심 직업훈련 ▷밀착형 지원고용 ▷취업 후 사후관리까지 5단계로 구성된다. 직무 탐색부터 취업 이후 적응까지 전 과정을 연계한 것이 특징이다.

중증장애인은 직장 적응 과정에서 어려움을 겪는 경우가 많아 근무 지속 여부가 성과를 좌우한다. 이에 송파구는 현장 경험과 사후관리를 강화해 조기 퇴사를 줄이는 데 초점을 맞췄다.

실제 사례도 나타나고 있다. 지적장애인 박모씨는 약 2년간 직무훈련을 거쳐 서울 여의도의 한 IT기업에 정식 채용됐다. 직장 예절과 기초 업무를 익히고 현장 실습을 통해 경험을 쌓았으며, 취업 이후에도 전문 사회복지사의 동행 지원으로 초기 적응을 이어갔다.

기업의 반응도 긍정적이다. 해당 기업은 박씨의 근무 태도와 체계적인 지원 과정을 확인한 뒤 추가 채용을 검토하고 있는 것으로 전해졌다.

이 같은 지원 체계는 오는 20일 장애인의 날을 앞두고 개인의 취업을 넘어 기업의 인식 변화와 추가 채용으로 이어지는 선순환 모델로 주목받고 있다.

일자리를 희망하는 중증장애인은 동주민센터 또는 송파구장애인직업재활지원센터를 통해 상담 신청할 수 있으며, 전화나 방문으로도 상시 접수 가능하다.

송파구 관계자는 “중증장애인이 직장에서 안정적으로 적응하고 지속적으로 근무할 수 있도록 지원하는 데 중점을 두고 있다”며 “앞으로도 단순 취업을 넘어 자립과 사회 참여로 이어지는 고용지원 체계를 지속 강화해 나가겠다”고 밝혔다.