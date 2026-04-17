4월 16일부터 30일까지 1500두 백신 약품 지원...3개월령 이상 개, 고양이 대상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구는 광견병 발생을 예방하고 반려동물과 구민의 안전을 도모하기 위해 4월 16일부터 4월 30일까지 봄철 광견병 예방접종을 실시한다.

광견병은 사람과 동물 모두에게 감염될 수 있는 인수공통감염병으로 치사율이 높지만, 예방접종으로 감염을 막을 수 있어 매년 정기적인 접종이 중요하다.

마포구는 올해 상반기 총 1500두 분(병)의 광견병 백신 약품(Nobivac Rabies)을 무료로 지원한다.

접종대상은 3개월령 이상의 개와 고양이로, 반려견의 경우 동물등록을 마친 개체에 한해 가능하다.

동물등록을 하지 않은 반려견의 경우 등록 후 접종을 받을 수 있다.

예방접종 시 보호자는 백신 비용을 제외한 시술료 1만 원만 부담하면 된다.

접종은 지역 내 동물병원 40곳에서 진행되며, 참여 의료기관 등 자세한 사항은 마포구청 누리집과 공식블로그 등에서 확인할 수 있다.

한편 마포구는 사람과 동물이 공존하는 동물친화 도시를 구현하는 데 힘을 쏟고 있다.

특히 마포반려동물캠핑장과 마포댕댕이공원은 반려동물과 보호자가 함께 머물며 교감할 수 있는 공간으로 자리 잡으며 큰 호응을 얻고 있다.

또한 서울시 자치구 최초로 반려동물 장례서비스인 ‘찾아가는 펫천사’를 도입해 반려동물의 마지막을 책임지는 돌봄 체계까지 갖췄다.

이 밖에도 마포구는 공식 홍보견 ‘바오’를 위촉해 반려동물 정책과 반려문화 캠페인을 알리고 반려동물 친화 도시 이미지를 구민과 방문객에게 친숙하게 전달하고 있다.

구 관계자는 “광견병 예방접종은 반려동물의 건강은 물론 구민의 안전을 지키는 기본적인 예방수단”이라며 “정해진 기간 내에 빠짐없이 접종에 참여해 주시길 바란다”고 말했다.