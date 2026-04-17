4월 20~23일 신청…전산 추첨으로 450가구 선정 바퀴 달린 상자텃밭, 상토, 모종 등 세트 구성…A‧B형 중 택 1 구비 80% 지원…가구당 4000원 또는 9200원 부담

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구가 싱그러운 봄을 맞아 구민들이 가정에서 작물을 재배하며 일상의 즐거움을 느낄 수 있도록 ‘가정용 상자텃밭’ 450세트를 분양, 오는 20일부터 23일까지 참여 가구를 모집한다.

상자텃밭은 아파트 베란다나 옥상 등 가정에서 간편하게 채소 등을 가꿀 수 있도록 상자, 배양토, 모종 등으로 구성된 세트다. 구는 구민의 경제적 부담을 덜기 위해 제품 가격의 80%를 지원한다.

지원 규모는 총 450세트로, 구성에 따라 A형 B형 중 선택할 수 있다. A형(350세트)은 상자텃밭, 상토 50ℓ 1포, 상추 모종 8본, 종자 2종, 설명서가 포함되며, B형(100세트)은 상토 50ℓ 1포, 상추 모종 8본, 종자 1종, 액상비료 10㎖ 2포로 구성된다. 구민 부담금은 A형 9,200원, B형 4,000원으로 시중 가격보다 한층 저렴한 비용으로 나만의 텃밭을 마련할 수 있다.

신청 대상은 주민등록상 영등포구에 거주하는 구민으로, 가구당 1세트만 신청할 수 있다. 더 많은 구민에게 기회를 제공하기 위해 ‘2026년 문래동 도시텃밭’ 당첨자는 제외된다.

신청 기간은 4월 20일부터 23일까지 4일간이다. 구청 누리집 ‘통합예약-모집‧접수’ 게시판을 통한 온라인 신청 또는 정원도시과 방문 접수가 가능하다.

선정은 접수 순서와 관계없이 전산 추첨으로 진행된다. 결과는 4월 24일 오후 2시 구청 누리집에 게시되며, 당첨자에게는 개별 문자가 발송된다. 당첨자는 안내된 계좌로 기한 내 입금을 완료해야 하며, 미입금 시 당첨이 취소되고 대기자에게 기회가 부여된다.

최종 선정된 가구에는 4월 29일 이후 순차적으로 배송될 예정으로, 배송지가 관내인 경우에만 수령 가능하다. 자세한 사항은 구청 정원도시과로 문의하면 된다.

영등포구청 정원도시과장은 “내 손으로 먹거리를 직접 가꾸고 수확하는 과정에서 건강과 정서적 만족을 함께 얻을 수 있을 것”이라며 “가정에서 작은 텃밭을 가꾸며 소소한 즐거움을 느껴보시길 바란다”고 전했다.