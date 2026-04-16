[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]6·3지방선거 국민의힘 대구 광역의원 선거구 16곳이 단수 추천, 11곳이 경선으로 치러진다.

16일 국민의힘 대구시당 공천관리위원회는 광역의원 선거구 30곳 중 27곳에 대한 단수 추천 및 경선 후보자를 발표했다.

후보자 단수 추천 선거구는 16곳, 경선 선거구는 11곳이다.

단수 추천 선거구는 중구 2 이형원 현 국민의힘 대구시당 부위원장, 동구 2 박소영 현 대구시의회 의원, 서구 1 이동문 현 대구 서구의회 의원,남구 1 권오섭 현 국민의힘 대구시당 대변인, 북구 2 박현규 현 국회의원실 선임비서관, 북구 3 최수열 현 대구 북구의회 의장, 북구 5 김재용 현 대구시의회 의원, 수성구 1 정일균 현 대구시의회 의원, 수성구 3 이성오 현 대구시의회 의원, 수성구 5 김태우 현 대구시의회 의원, 달서구 1 이영애 현 대구시의회 의원. 달서구 5 진미숙 현 가족역량교육실천연구회 대표, 달서구 6 김주범 현 대구시의회 의원, 달성군 1 하종환 현 대구시의회 의원, 달성군 2 최재규 현 대구 달성군의회 의원, 달성군 3 배창규 전 대구시의회 의원 등이다.

경선 선거구는 중구 1 (송해선 현 국민의힘 대구시당 부위원장, 임인환 현 대구시의회 의원), 동구 3 (권기훈 현 대구시의회 의원, 김정민 현 국민의힘 대구시당 부위원장), 동구 4 (이재숙 현 대구시의회 의원, 정인숙 현 대구 동구의회 의장), 서구 2 (김동군 현 국민의힘 대구시당 부위원장, 김준범 현 한국공무원개발원 원장), 남구 2 (고병수 전 대구 남구청 정책보좌관, 김종숙 전 6대·7대 남구의회 의원, 윤영애 현 대구시의회 의원), 북구 1 (류종우 현 대구시의회 의원, 이일근 현 국민의힘 대구시당 부위원장), 북구 4 (장영철 현 대구 북구의회 의원, 허정수 현 대구 북구의회 의원), 수성구 2 (김종군 현 대구 수성구의회 의원, 문차숙 현 문화예술인 시인), 수성구 4 (박종필 현 대구시의회 의원, 정수남 현 두산정책포럼 대표), 달서구 2 (김기열 현 대구 달서구의회 의원, 허시영 현 대구시의회 의원), 군위군 (박수현 현 대구 군위군의회 의원, 박창석현 대구시의회 의원) 등이다.

광역의원 경선에는 책임당원 선거인단 유효투표 100%를 반영한다. 경선일은 오는 20~21일이며 모바일 투표와 자동응답시스템(ARS)을 통해 투표가 진행된다.

그리고 대구시당 공관위는 중구청장과 수성구청장에 대한 공천 결과를 다음주에 발표할 계획이다.