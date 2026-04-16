라브샨베코바 쇼흐사남 IT파크 글로벌 PR 매니저 자말디노바 니기나 IT파크 디지털 제품 사업 매니저

글로벌 게임 산업이 빠르게 재편되고 있다. 성숙한 시장에서 개발 비용이 상승하고 한국 스튜디오들이 국제적 영역을 확장해 나가면서, 확장 가능한 생산 기지, 현지화, 그리고 지역 지원 허브에 대한 필요성이 점점 더 전략적 중요성을 띠고 있다.

유라시아 전역에서 이러한 수요를 충족시키기 위한 새로운 생태계들이 부상하고 있다. 그 중에서도 우즈베키스탄은 단순한 아웃소싱 목적지를 넘어, 한국의 혁신과 지역 시장을 연결하는 게임 개발 및 현지화 허브로 자리매김하고 있다.

우즈베키스탄은 CIS 지역에서 가장 빠르게 성장하는 모바일 게임 시장 중 하나라고 Tencent Games CIS 출판 그룹 책임자인 Hisham Nuhu가 말했다. 이 나라가 이러한 인상적인 성과를 달성할 수 있었던 이유는 두 가지 중요한 요소 때문이다. 첫째, 디지털 엔터테인먼트에 적극적으로 참여하는 젊은 층이 많다는 점이다. 둘째, 인터넷 보급률이 거의 77%에 달할 정도로 높다는 점이다.

2023년 한 해 동안 우즈베키스탄의 게임 거래 건수는 716% 증가했으며, 거래 금액은 126% 성장했다. 또한 우즈베키스탄 게임 시장에서 1인당 평균 지출 금액의 증가도 중요한 요인으로 작용하고 있다. OSON 데이터를 기반으로, 이전에는 게이머들이 최대 3~4달러만 지출했지만, 현재 이 금액은 두 배로 증가했다.

IT Park 우즈베키스탄에 따르면, 47개 게임 개발 기업이 등록사 자격을 보유하고 있으며 600명 이상의 전문 인력이 해당 분야에 종사하고 있다. 2024년에는 기업들이 서비스 수익으로 5,960만 달러, 수출로 5,550만 달러를 창출했다. 2025년 상반기에는 수익이 3,270만 달러, 서비스 수출은 2,840만 달러에 달했다. 이 생태계는 아직 초기 단계이지만 이미 수출 중심의 구조를 갖추고 있다.

우즈베키스탄은 현재 일본, 중국, 대한민국, 독일, 프랑스, 영국을 포함한 55개국과 이중과세 방지 협정을 체결하고 있다. 동시에, 이 나라는 구소련 시절부터 이어진 1973년 미국과의 세금 협정을 계속 준수하고 있다. 이 협정에 따라 우즈베키스탄 기업이 미국에 제공하는 B2B 서비스는 미국 원천소득에 대한 표준 30% 원천징수세에서 면제된다. 이러한 세금 혜택은 계약 개발, 아트 아웃소싱, QA, 기술 지원 및 기타 B2B 서비스 제공 기업에 적용된다.

우즈베키스탄의 게임 개발 성장은 특화된 규제 프레임워크, 젊고 확장 가능한 인재 기반, 그리고 혁신에 초점을 맞춘 제도적 전략이라는 조율된 구조적 기반의 결과다.

IT Park 우즈베키스탄은 IT 및 디지털 기업의 발전을 가속화하기 위해 설립된 정부 지원 특별 경제 구역이다. 전용 법률 및 재정 체제 하에서 운영되는 이 파크는 기술 중심 기업에 맞춤화된 예측 가능하고 효율적인 환경을 제공한다.

IT Park 등록사는 국제 사업 운영에 필수적인 다양한 인프라를 활용할 수 있다. 여기에는 ▷22개 통화로 결제 수취 및 자동 환전 지원 ▷외화로 급여 및 배당금 지급 가능 ▷외국인 전문 인력 채용 가능 등 기능이 포함된다.

해외 고객이나 플랫폼과 협업하는 기업들에게는 통화 처리 및 결제 문제가 핵심적인 운영 요소이다. 우즈베키스탄에서는 이러한 절차가 표준화되어 있어 많은 스튜디오들이 미국, 유럽, 아시아 시장과의 협업에 적합한 실무적 거점으로 이 나라를 평가하고 있다.

또한 IT Park는 ▷부가가치세 0% ▷법인세 0% ▷재산세 0% ▷사회보험세 0% ▷개인소득세 7.5% (감면 세율) 등 체계적인 법률 및 세제 프레임워크를 제공한다.

이러한 혜택을 통해 게임 스튜디오들은 운영 비용을 절감하고, 절감된 자원을 제품 개발 및 국제 시장 확장에 재투자할 수 있다. 세제 혜택 외에도, 규제 프레임워크는 간소화된 행정 절차, 수출 지원 구조, 제도적 조율을 제공한다. 소규모 창업자 주도형 스타트업이 많은 게임 개발사들에게 이 환경은 운영상의 마찰을 줄이고, 제품 개발, 프로토타이핑, 현지화, 시장 테스트 등 핵심 활동에 자본을 집중할 수 있게 해준다.

IT 및 게임 개발 분야에서 우즈베키스탄과 한국의 협력은 탐색적 대화 단계를 넘어 제도화된 협업의 단계로 진입했다. 지난 2년간 양국 간 협력은 대표 사무소 개설, 가속화 프로그램, 양해각서 체결, 구조화된 인재 개발 프로그램 등의 형태로 이루어졌다.

중요한 진전으로는 우즈베키스탄-한국 IT 사업 얼라이언스 산하에 설립된 IT Park 우즈베키스탄의 서울 대표 사무소 개소를 들 수 있다. 이 사무소는 우즈베키스탄을 개발, 아웃소싱 또는 시장 진입 목적지로 탐색하는 한국 기업들을 위한 조율 거점 역할을 한다. 이는 공동 프로젝트와 사업 매칭을 촉진하기 위한 한국 산업·기술 기관들과의 전략적 협력 협약 체결 이후 이루어진 것이다.

대표적인 지원 사업 중 하나는 Local2Global.Korea 프로그램으로, IT Park 등록 기업들의 한국 시장 진출을 지원하기 위해 설계된 글로벌 진출 지원 프로그램이다. 이 프로그램은 파트너 소개, 규제 브리핑, 문화적 시장 가이드, 그리고 주요 산업 행사 참여 기회를 제공한다. 현재 여러 우즈베키스탄 기업이 이미 참여하여 한국 기술 기업들과 직접 교류하고 있으며, 서울 지스타 전시회 등에서 자사 역량을 선보일 준비를 하고 있다.

협력은 공식적인 산업 협약으로도 확대되었다. 2024년 IT Park 우즈베키스탄은 글로벌 게임 커머스 플랫폼인 Xsolla와 양해각서를 체결하여, 현지 인재를 강화하고 교육 수준을 국제 산업 기준에 맞추기 위한 게임 아카데미 설립을 추진하고 있다. 서울 소재 컨설팅 회사인 Proxy Planet과도 양해각서를 체결하여, 게임 개발 및 e스포츠 생태계의 공동 발전을 목표로 협력하고 있다. 이 협력은 한국 기업의 우즈베키스탄 진출 지원, 구조화된 아웃소싱 확장과 한국 시장의 기대에 맞춘 교육 프로그램도 포함한다.

또한 NCSoft Corporation, 넥슨, 크리에이터 팩토리 센터, 스튜디오 팝콘, 라이크코퍼레이션(Unity), 프록시플래닛 등 주요 한국 게임 개발사들과 아웃소싱, 인력 개발, 장기적 시장 진출 전략에 관한 고위급 협의도 진행된 바 있다.

양해각서를 넘어 인력 개발 프로그램도 이미 진행 중이다. 우즈베키스탄-한국 IT 얼라이언스 프레임워크 하의 공동 이니셔티브는 수백 명의 전문가를 양성하고 한국 프로젝트와 연계된 취업 기회를 확대하는 것을 목표로 한다. 일부 파트너십은 최대 500명의 전문가 양성과 한국 IT 수요와 연결된 약 100개의 전문 일자리 창출을 전망하고 있다.

생산 역량 외에도, 우즈베키스탄은 광범위한 게임 개발 생태계의 일환으로서 구조화된 현지화 역량을 개발하고 있다. IT Park 우즈베키스탄에서는 우즈베키스탄 및 인근 CIS(독립국가연합) 시장에 진출하는 국제 스튜디오를 위한 번역, 언어적 품질 보증(LQA), 문화 적응, 지역 규정 준수 지원을 요청할 수 있다. 중앙아시아의 언어적 다양성과 CIS(독립국가연합) 전역에서 러시아어 배급의 전략적 중요성을 고려할 때, 우즈베키스탄은 시장 적응을 위한 실질적인 관문이 된다.

한국 게임사에게 이는 이중적 기능을 가능하게 한다. 개발 협력과 지역적으로 조율된 현지화 지원이 결합되는 것이다. 우즈베키스탄은 단순한 아웃소싱 목적지가 아니라, 게임 제작과 확장 가능한 지역 적응을 지원하는 통합 생산 및 시장 진입 허브로 자리매김하고 있다.

이러한 프로그램들을 종합해 보면, 고립된 협력에서 점점 더 구조화된 양자 기술 회랑으로의 전환이 이루어지고 있음을 알 수 있다. 한국 게임 개발 기업들에게 우즈베키스탄은 비용 효율성, 규제 예측 가능성, 그리고 정부 지원 제도적 프레임워크가 뒷받침하는 성장하는 인재 기반을 제공한다. 우즈베키스탄에게는 한국의 참여가 선진 산업 기준, 상업적 파이프라인, 그리고 글로벌 경쟁력을 갖춘 게임 생태계로의 통합을 가능하게 한다.

라브샨베코바 쇼흐사남(Shokhsanam Ravshanbekova) IT파크 우즈베키스탄 글로벌 PR 매니저

자말디노바 니기나(Nigina Jamaldinova) IT파크 우즈베키스탄 디지털 제품 사업부 매니저