IPARK현대산업개발은 오는 17일 경북 경산시 압량읍 부적리 일원에 위치한 ‘경산 아이파크’ 단지 내 상가 공개 입찰을 진행한다. 입주를 마친 ‘경산 아이파크’ 977세대와 향후 입주 예정인 ‘경산2차 아이파크’ 745세대를 합쳐 총 1,722세대의 고정 배후수요를 두게 된다.

단지 내 상가는 연면적 약 2,686㎡ 규모로 조성되며, 입찰은 내정가 공개 최고가 경쟁입찰 방식으로 진행된다. 연속된 호실 2개 이상에 입찰한 입찰자를 개별 호실 입찰자보다 우선 선정하며, 최다 호실 입찰자를 낙찰자로 결정한다. 입찰 일시는 오는 17일 금요일이며, 신청 자격은 분양공고일 기준 만 19세 이상인 개인 또는 법인사업자다. 신청자 1인이 참여할 수 있는 호실 수에는 제한이 없으나 동일 호실에 대한 중복 신청은 불가능하다.

상가는 교차로 신호등 앞 전면부에 자리해 차량과 보행자의 접근이 가능하도록 배치됐으며, 점포별 가시성을 고려한 스트리트형 설계로 생활업종 등 생활밀착형 업종의 운영이 가능하다. 인접한 신대부적 중심상권과 연계되어 단지 입주민 및 인근 생활권 수요가 순환할 수 있는 환경이다.

상업시설은 다양한 면적으로 구성돼 업종마다 요구되는 공간 형태에 따라 규모를 선택할 수 있다. 카페, 음식점, 학원, 뷰티 업종 등 세부 업종 특성에 맞춘 공간 활용이 가능하다.

대구광역시가 발표한 도시철도망 구축계획안에는 대구 도시철도 2호선 종점 영남대역에서 압량읍까지 노선을 연장하는 압량연장선이 반영됐다. 해당 안은 영남대역에서 대학로 하부를 통과하는 선형을 검토 중이며, 총 사업비는 약 1,698억 원으로 추산된다. 이와 함께 압량지구 일대 주거지와 생활 인프라를 확충하는 추가 개발 사업이 예정돼 있다.

입찰 장소는 경상북도 경산시 압량읍 부적리 일원에 위치한 ‘경산 아이파크’ 단지 내 상가에 위치한다.