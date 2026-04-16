주식회사 스타웨이브(대표 오지영)가 일본 QVC 홈쇼핑과 협력을 통해 한국 뷰티 브랜드의 일본 홈쇼핑 시장 진출 확대에 나선다. 스타웨이브는 일본 QVC 홈쇼핑의 우메다(Umeda) 임원과 전략적 파트너십을 구축하고, 한국 브랜드 제품의 일본 QVC 홈쇼핑 채널 입점 및 유통을 본격 추진한다고 밝혔다.

이번 협력은 한국 브랜드의 일본 홈쇼핑 시장 진출을 체계적으로 지원하고 안정적인 판매 채널을 구축하기 위한 전략적 제휴다. 일본 QVC 홈쇼핑은 글로벌 홈쇼핑 네트워크를 기반으로 일본 전역에 방송되는 대표적인 홈쇼핑 채널로, 뷰티와 라이프스타일 제품 분야에서 높은 판매력을 보유한 플랫폼으로 알려져 있다.

특히 지난 4월 11일부터 12일까지 열린 ‘QVC Japan 25주년 기념 행사’에서는 K뷰티 브랜드 ‘모어벨라(Morebella)’가 소개됐다. 행사 기간 동안 모어벨라 부스에는 방문객들의 발길이 이어지며 대기 줄이 형성됐고, 이틀 동안 약 6,000여 명의 방문객 중 2,000명 이상의 방문객이 부스를 찾은 것으로 집계됐다.

스타웨이브는 한국 브랜드의 해외 진출을 지원하는 유통 전문 기업으로, 브랜드 발굴부터 해외 채널 입점, 판매 전략 운영까지 전 과정을 지원하는 글로벌 유통 파트너 역할을 수행하고 있다. 특히 해외 시장 진출에 어려움을 겪는 국내 브랜드들이 글로벌 유통 채널에 보다 쉽게 접근할 수 있도록 지원하며 한국 브랜드의 가치 제고에 주력하고 있다.

오지영 스타웨이브 대표는 “이번 QVC Japan 25주년 행사에서 모어벨라에 대한 현지 고객들의 높은 관심을 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 일본 QVC 홈쇼핑과의 협력을 통해 경쟁력 있는 한국 브랜드가 일본 시장에 안정적으로 진출할 수 있도록 지원하는 글로벌 유통 플랫폼으로 성장해 나갈 것”이라고 말했다.

스타웨이브는 앞으로 일본 QVC 홈쇼핑 진출을 희망하는 국내 브랜드들과의 협력을 확대해 일본 홈쇼핑 시장 진입의 높은 장벽을 함께 돌파할 수 있는 유통 파트너 역할을 강화해 나갈 계획이다.