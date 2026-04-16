- 동해바다 오션뷰 조망 가능한 입지…반경 50m 청간해변, 청간해수욕장 위치

- 지하 1층~지상 최고 29층 3개동, 전용 74~183㎡ 총 263세대 규모

‘르네오션 고성 퍼스트뷰’가 최고 5.42대 1의 경쟁률로 청약을 마쳤다.

한국부동산원 청약홈에 따르면 ‘르네오션 고성 퍼스트뷰’는 지난 14일과 15일 진행된 1~2순위 청약에서 전용 109㎡ 타입이 최고 5.42대 1의 경쟁률을 기록했다.

‘르네오션 고성 퍼스트뷰’는 강원도 고성군 토성면 청간리 일대에 위치하며, 지하 1층~지상 최고 29층 3개동, 전용 74~183㎡ 총 263세대 규모로 조성된다. 세부적으로 보면 △전용 74㎡ 28세대 △전용 84㎡ 198세대 △전용 109㎡ 26세대 △전용 117㎡ 4세대 △전용 130~183㎡ 7세대 등이다.

향후 분양 일정을 살펴보면 당첨자 발표는 4월 21일(화)이며, 정당계약은 5월 6일(수)부터 8일(금)까지 3일간 진행될 예정이다.

‘르네오션 고성 퍼스트뷰’는 동해의 명소로 손꼽히는 청간해변과 청간해수욕장이 반경 50m에 자리하고 있다. 동해바다를 일상에서 조망하고 해변을 누릴 수 있는 입지 조건을 갖춘 셈이다. 실제 ‘르네오션 고성 퍼스트뷰’는 바다를 향해 열린 동 배치 구조로 오션뷰 조망이 가능한 입지다.

차별화된 특화설계도 돋보인다. ‘르네오션 고성 퍼스트뷰’는 세컨드하우스와 고급 주거 수요를 겨냥한 하이엔드 아파트로 입주민들이 자부심을 느낄 수 있는 공간 조성을 위해 심혈을 기울였다. 특히 전용 117㎡ 이상 중대형 타입 전 세대에는 ‘프라이빗 테라스’를 도입해 집 안에서 동해바다의 풍경을 관람하고 체감할 수 있는 환경을 마련할 계획이다.

교통 호재에 따른 기대감도 높다. 현재 강원 고성과 속초 일대에는 동서 고속화 철도사업(2029년 예정)과 동해 북부선 철도사업(2027년 예정)이 추진 중이다. 동서 고속화 철도사업은 경춘선 춘천역에서 속초까지 뻗어가는 93.7km의 단선철도다. 개통 시 속초에서 서울 용산까지 1시 39분이면 도착할 수 있게 된다.

이어 동해 북부선 철도사업은 강릉에서 제진까지 연결하는 것으로 강릉에서 제진까지 51분이면 도달 가능하다. 여기에 현재 공사 중인 춘천속초선 연계를 통해 제진역에서 서울 수서역까지 2시간 5분에 이동할 수 있는 교통망이 구축된다. ‘르네오션 고성 퍼스트뷰’는 이 두 노선이 정차하는 속초역과 간성역으로 차량 17~20분대에 이동할 수 있다.

지역을 대표하는 생활권으로 빠르게 이동할 수 있는 여건도 갖췄다. ‘르네오션 고성 퍼스트뷰’는 속초 주요 시내와 교동, 청초호 등으로 차량 10~15분이면 도달할 수 있다. 이에 따라 고성과 속초 일대에 갖춰진 인프라를 편리하게 이용 가능한 더블 생활권 프리미엄을 누릴 것으로 기대된다.

문화관광 및 해양레저를 누리는 주거환경도 눈길을 끈다. ‘르네오션 고성 퍼스트뷰’ 주변으로는 청간정을 비롯해 지역 대표 명소인 고성8경이 자리하고 있다. 또 바다 주변에는 스킨스쿠버, 서핑 등 레저스포츠를 누리는 시설과 함께 해안가를 따라 펼쳐진 오션뷰 카페도 위치해 휴양 라이프스타일을 즐길 수 있다.

조경특화도 눈길을 끈다. ‘르네오션 고성 퍼스트뷰’는 단지 내에 수경시설이 포함된 야외캠핑장을 비롯해 바다놀이정원과 금강숲정원, 해송숲마당 등 다채로운 조경을 배치할 예정이다. 고성의 바다와 설악산의 능선, 청간해변의 물결 등 주변 자연환경을 모티브한 것으로 입주민의 주거 만족도에 큰 영향을 미칠 것으로 기대된다.

‘르네오션 고성 퍼스트뷰’ 견본주택은 강원도 속초시 조양동에 위치하며, 입주는 2029년 3월 예정이다.