“최선을 다하고 안 되면 그만” “우승 한 푸는 순간 약도 끊었다”

[헤럴드경제=이원율 기자]프로야구 LG 트윈스를 이끄는 염경엽(58) 감독이 공황장애 등 마음의 병을 극복한 과정을 고백했다.

염 감독은 지난 15일 서울 잠실구장에서 롯데 자이언츠와의 경기에 앞서 취재진과 만나 경기 운영과 관련한 이야기를 하는 중 과거 자신이 겪은 시련의 시간을 돌아봤다.

염 감독이 공황장애를 겪은 것은 과거 SK 와이번스(현 SSG 랜더스) 감독 시절이었다고 한다.

그는 2018년 SK 단장으로 팀을 우승으로 이끈 후 2019년 감독으로 부임했다. 2020년에는 시즌 초반 거듭된 연패로 큰 스트레스를 받아 경기 중 실신하기도 했다.

염 감독은 그것으로 본인의 야구 인생이 끝난 것으로 여겼다.

사람이 많은 곳에 가기만 해도 숨이 막히는 증상을 일주일째 겪었고, 물만 마셔도 토하는 증세 때문에 누워서만 있어야 했다. 그는 “5개월간 정말 내 인생이 이렇게 끝나나 싶었다”고 회상했다.

염 감독은 완벽주의자였다. 그런 그를 무너뜨린 게 ‘최선을 다해야 한다’는 강박이었다.

염 감독은 “건강을 잃으면 아무것도 할 수 없다는 것을 절실하게 깨달았다”고 했다.

그는 “노력하면 안 되는 게 어디 있느냐고 생각하며 살았다”며 “그러다 딱 깨우쳤다. 노력해도 안 되는 게 있고, 그것을 받아들이지 못하면 내가 죽겠구나 싶었다”고 했다.

그런 염 감독을 다시 일으켜 세운 건 LG에서 2023년 거둔 통합 우승.

염 감독은 “한국시리즈 전까지만 해도 아무도 모르게 약을 먹고 버텼다”며 “경기 중 죽을 것 같은 순간도 있었지만, 이겨내야 하니 참았다”고 했다.

그런데, 우승의 한을 푸는 순간 거짓말처럼 모든 증상이 사라졌다고 한다.

그는 “우승하고 나서 비로소 약을 완전히 끊었다”고 했다.

염 감독은 이제 “최선을 다하고 안 되면 그만이다. 잘리면 독박을 쓰고 물러나면 된다”는 초연한 마음으로 현장에 선다. 그는 “사람이 죽기 살기로만 한다고 다 되는 게 아니었다. 여유의 공간이 있어야 시야도 넓어진다”고 했다.

염 감독은 LG와 지난 3년의 계약 기간 두 차례 우승을 이끌어 구단 역사상 최고의 감독에 올랐다. 그는 LG 구단 역사상 최초의 ‘2년 연속 우승’에도 도전하고 있다.

한편 LG는 롯데 자이언츠와의 경기에서 패배, 8연승 행진에 제동이 걸렸다. LG의 구단 최다 연승은 10연승이다.

다만, 연승을 이어가기 위해 무리한 불펜 운영이 이어지면 팀의 뿌리가 흔들리고 한 시즌 전체가 휘청일 수 있다는 의견도 있었다.

실제로 프로야구에서는 긴 연승 후 연패로 흐름이 급격히 꺾인 사례가 적지 않았다.

염 감독 또한 지난 2024년 5월 팀이 상승세를 탈 때 “연승을 한 번 끊고 가는 일도 나쁘지 않다”고 말한 바 있다.

당시 LG는 6연승 후 무리한 불펜 운영을 자제하며 흐름을 조절했다. 이어 다시 3연승, 4연승을 연거푸 하는 ‘연승 출구전략’으로 안정적인 레이스를 펼쳤다.