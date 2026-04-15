[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강서구는 안전취약가구에 대한 안전점검을 본격 추진한다고 15일 밝혔다.

분야별 전문가가 직접 현장을 방문하여 시설 점검뿐만 아니라, 결함 발견 시 즉시 수리·교체까지 지원한다.

사업 대상은 총 2450가구다. 기초생활수급자와 차상위계층을 비롯해, 장애인, 65세 이상 노인, 한부모·다문화 가족, 치매 환자 거주 가구, 지하층 거주 세대, 소방차 통행이 어려운 지역 거주자 등이 포함된다.

주요 점검 및 정비 항목은 ▷전기 안전 점검(노후 누전차단기·배선용차단기 교체) ▷가스타이머 설치 ▷보일러 점검(배관·연통 상태 및 폐가스 누출 여부 확인) ▷화재감지기 설치▷구조물품 지원(스프레이식 소화기·구급상자 등)이다.

특히 청각장애 등록 대상자에게 화재 발생 시 시각적으로 정보를 전달하는 ‘시각경보형 화재감지기’ 설치를 지원한다.

지원을 희망하는 가구는 주소지 관할 동 주민센터를 방문해 신청하면 되며, 예산 소진 시 사업이 조기 종료될 수 있다.

구는 신청 가구를 대상으로 자격 조사와 선정심의위원회의 심의를 거쳐 최종 대상자를 확정할 예정이다.

선정 과정에서는 사고위험이 높은 노후 주거환경 거주자를 우선 고려하며, 특정 지역에 지원이 치우치지 않도록 기초생활수급자 가구 수 등을 기준으로 동별 배정 인원을 적절히 조정할 계획이다.

구는 오는 6월부터 전문 정비 업체, 담당 공무원 등으로 구성된 ‘안전복지컨설팅단’을 운영해 안전점검과 생활시설물 정비를 본격 실시한다.