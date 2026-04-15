[헤럴드경제=양대근 기자] 이언주 더불어민주당 의원(수석최고위원, 미래경제성장전략위원장, AI강국위원회 수석부위원장)은 15일 국회 의원회관에서 리암 번 영국 하원 산업통상위원장을 만나 한-영 양국 협력 증진을 논의했다고 밝혔다.

이 의원은 이 자리에서 “미‧중‧러 등 초강대국 중심의 신제국주의 세계질서 경향이 강해지는 가운데 한국을 비롯한 영국, 프랑스, 독일, 일본, 캐나다, 인도, 브라질 등 중견선진국들의 역할 및 상호 협력이 더욱 중요해졌다”고 설명했다.

번 의원은 “패권적 세계질서 흐름 속에서 중견국 간 다자협력이 중요해졌다”며 이 의원의 의견에 적극 공감했다.

두 의원은 한국의 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 검토 필요성 등에 대해서도 논의했으며, 이 의원은 “현재 우리 정부가 CPTPP 가입을 검토 중인 것으로 알고 있으며 정부 결정이 있을 시 적극 뒷받침하겠다”고 설명했다.

이 의원과 번 의원은 유럽 및 한국 등에서 정치적 극단주의가 횡행하는 가운데 중도 정치가 나아갈 방향에 대해서도 심도깊게 논의했다.