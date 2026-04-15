“출마, 대통령이나 당 결정으로 하는 문제 아냐”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 강훈식 대통령 비서실장은 15일 하정우 AI미래기획수석의 6·3 국회의원 재보궐선거 출마와 관련해 “하 수석이 결정하기에 따라 달려있는 것이라고 본다”고 밝혔다.

강 실장은 이날 오후 청와대 춘추관에서 열린 브리핑 중 ‘최근 하 수석의 거취 관련 기사가 많이 나온다. 이재명 대통령이 결정하면 총선에 나갈 수도 있다는 말이 나온다. 어떻게 보고 있냐’는 취지의 질문에 이같이 답했다.

강 실장은 “대통령께서 어디 행사에서 ‘작업 들어오는 것 같던데’ 이렇게 말씀하시던데, 대통령은 참모가 필요하고, 대통령으로서는 참모가 곁을 지키기를 바라실 것”이라며 “당은 당대로 또 인재가 필요한 측면이 있을 거라고 본다”고 했다.

이어 그는 “하 수석의 마음을 정해야지, 출마 문제를 ‘나가라’고 해서 나가지는 것도 아니고, ‘나가지 말라’고 해서 안 나가지는 문제겠나”라며 “출마는 본인이 결정할 문제지, 대통령의 결정이나 당의 결정으로 하는 문제는 아니라고 생각한다”고 거듭 강조했다.

하 수석은 부산 출신으로, 부산시장 출마를 선언한 전재수 더불어민주당 의원 지역구인 부산북갑 출마가 거론되고 있다.