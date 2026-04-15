[헤럴드경제=조용직 기자] 대한체육회(회장 유승민)는 국가대표선수촌 선수식당의 제1호 집단급식소 식품안심업소로 지정됐다고 15일 밝혔다.

이날 이를 기념해 진천 국가대표선수촌에서 식품의약품안전처(처장 오유경)와 함께 ‘집단급식소 식품안심업소 최초 지정식’을 개최했다고 체육회는 밝혔다.

선수촌 선수식당은 식재료 관리, 조리 과정, 위생 점검 체계 등 전반적인 운영 수준에서 우수성을 인정받아 식품의약품안전처에서 시행하는 제1호 집단급식소 식품안심업소로 지정됐다. 이어 선수촌 직원식당 또한 동일한 기준을 충족해 제2호 식품안심업소로 함께 선정됐다.

김택수 국가대표선수촌장은 “우리 선수들이 건강한 급식을 안심하고 이용할 수 있는 환경이 조성된 것을 매우 뜻깊게 생각한다”며 “모든 선수들이 올해 9월에 열리는 아시안게임에서 최고의 성과를 낼 수 있도록 급식 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

대한체육회는 향후에도 선수촌 내 급식시설에 대한 상시 점검과 위생관리 기준 강화를 지속적으로 추진할 예정이다.