[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 고깃집에서 셀프바 반찬을 비닐봉지에 포장해 가져간 손님 모습이 CCTV에 포착됐다.

지난 14일 JTBC ‘사건반장’에는 서울 동대문구에서 고깃집을 운영하는 A씨의 사연이 소개됐다.

A씨에 따르면 한 중년 여성이 A씨가 운영하는 식당에 들어와 차돌박이 1인분과 라면, 콜라 등 1만7800원어치 음식 주문했다.

2시간가량 식사를 이어간 여성은 식사 도중 셀프바에서 제공되는 파채를 가장 큰 그릇에 여러 차례 담아 먹었다. 여성은 식사를 마친 후 가게 직원에게 “남은 고기를 포장하겠다”며 비닐봉지를 달라고 했다.

이후 그는 다시 셀프바에 가서 파채를 한가득 그릇에 담아 오더니 봉지에 남은 고기가 아닌 대량의 파채를 담았다. 게다가 자신이 따로 챙겨온 검은색 비닐봉지에 넣어 밀봉 후 계산을 마치고 식당을 떠났다.

이런 모든 과정을 보고 있었다는 A씨는 “너무 야박하게 보일까 봐 현장에서 손님을 말리진 않았다”며 “하지만 이런 행동은 적절하지 않은 것 같다는 생각에 제보하게 됐다”고 밝혔다.